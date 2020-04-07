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Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус

Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус

Специальные подразделения Управления военной разведки Израиля в последние недели переориентировали своё внимание с геополитических врагов еврейского государства, таких как Иран и ливанская «Хизбалла», на «смертельный коронавирус, который уже убил 60 израильтян», пишет сегодня, 7 апреля, газета The Jerusalem Post.

Когда вирус проник в Израиль, офицеры исследовательского отдела Управления военной разведки министерства обороны страны и спецподразделения «8200» в сотрудничестве с министерством здравоохранения открыли национальный информационный центр по коронавирусу в медицинском центре «Шиба» в Тель-а-Шомере.

«В прошлом месяце мы поняли, что в имеющейся у нас информации о вирусе есть пробел и что нам нужно его заполнить», — в беседе с иерусалимским изданием сказал полковник Н., начальник отдела технологий военной разведки Израиля, который специализируется на анализе технологий и вооружений противника.

По словам военного специалиста, около 300 офицеров исследовательского подразделения военной разведки Израиля работают в настоящее время в круглосуточном режиме , чтобы «собрать все доступные данные о заболевании». «За последний месяц мы сосредоточились на новом враге — коронавирусе», — подчеркнул он.

Используя военные возможности для сбора разведданных, офицеры систематизируют информацию о вирусе по всему миру, включая официальную правительственную статистику, научные исследования, сообщения в социальных сетях и даже «фальшивые новости» о Covid-19.

Полковник Н. сообщил The Jerusalem Post, что от 15 до 20 офицеров военной разведки отвечают за работу, в рамках которой происходит общение с «источниками по всему миру». По результатам исследований, проведённых спецподразделениями, помимо прочего, были обнаружены «вирусные горячие точки», например — синагоги за пределами Израиля, после чего принимались решения о приостановке их работы.

Хотя большинство военнослужащих не имеют медицинских знаний, они тесно сотрудничают с врачами и другими гражданскими специалистами Министерства здравоохранения Израиля. «После месяца работы вы начинаете понимать их (медицинских специалистов. — Ред.) язык», — сказал собеседник The Jerusalem Post.

Ввиду того, что Иран оказался в числе стран, наиболее пострадавших от коронавируса, в результате распространения которого в Исламской Республике погибли тысячи людей и сотни тысяч заболели, в том числе несколько высокопоставленных правительственных чиновников, произошло снижение враждебной активности по отношению к Израилю и со стороны его региональных противников. Выступая перед журналистами в начале марта, представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Хидай Зильберман сказал, что пандемия затронула врагов страны, которые сократили свою враждебную деятельность, чтобы сосредоточиться на борьбе с заболеванием.

Как сообщало ИА Newstes, к противостоянию к коронавирусом в Израиле активно присоединилась и внешняя разведка страны «Моссад».

Согласно последним данным Минздрава Израиля, в стране подтверждено более 9000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 60 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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