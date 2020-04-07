ВОЗ оценила нехватку медсестер в мире

Вадим Карасев

Фото: David Mercado / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила нехватку в мире медсестер для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

В связи с пандемией мировому здравоохранению необходимо привлечь дополнительно 5,9 миллиона медсестер. Как отметили в ВОЗ, сейчас в мире насчитывается почти 28 миллионов работников сестринских служб.

При этом с 2013 по 2016 год их число увеличилось на 4,7 миллиона. «Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 млн», — указали в организации.

Наиболее остро эта нехватка зафиксирована в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде стран Латинской Америки.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харри назвала самый явный симптом при заражении коронавирусом. Такими симптомами оказались лихорадка и температура больше 38 градусов. Она отметила, что с этим сталкиваются более 90 процентов заболевших.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,3 миллиона случаев заражения, умерли более 74 тысяч человек, более 277 тысяч вылечились.