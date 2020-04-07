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WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавируса

WhatsApp ограничил массовую рассылку сообщений из-за коронавирусаФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Мессенджер WhatsApp ограничит возможность пересылать сообщения. Как сообщается в блоге компании, такое решение было принято с целью замедлить распространение дезинформации о пандемии коронавируса.

Массовую рассылку сообщений (в мессенджере они отмечаются символом в виде двойной стрелки) теперь можно пересылать за раз только в один чат. В компании считают, что подобные публикации носят «менее личный» характер, так как их отправитель не является автором.

В WhatsApp отметили, что пересылка сообщений — это не всегда плохо. «Мы знаем, что многие пользователи пересылают полезную информацию, а также смешные видео, мемы, цитаты и молитвы, которым придают особое значение», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что в последние несколько недель пользователи не раз использовали мессенджер, чтобы проводить акции в поддержку медицинских работников. Несмотря на это, в WhatsApp посчитали необходимым замедлить распространение часто пересылаемых сообщений, чтобы не ускорять обмен ложной информацией.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе о коронавирусе. До этого за публикацию недостоверных сведений была предусмотрена только административная ответственность.

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По материалам: lenta.ru

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