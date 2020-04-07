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За беспорядки после финансирования из-за рубежа хотят сажать на 10 лет

За беспорядки после финансирования из-за рубежа хотят сажать на 10 лет
В законопроекте об ответственности за иностранное финансирование политической деятельности могут предусмотреть отягчающее обстоятельство: если такая деятельность привела к массовым беспорядкам, за это может быть предусмотрено до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

В январе депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа. Однако парламентарии свой законопроект отозвали, чтобы его доработать, в частности, ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание в виде лишения свободы до пяти лет за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа.

"Уголовную ответственность иностранное финансирование политической деятельности до пяти лет мы хотим. Мы еще будем смотреть. Может быть, будут квалифицирующие последствия. Я имею в виду квалифицирующийся признаки в форме последствий, например. Тогда мы санкции увеличим. Допустим, сделаем до десяти лет лишения свободы. Это в случае если, например, в результате иностранного финансирования произошли массовые беспорядки. Тогда это подлежит наказанию до десяти лет лишения свободы", - рассказал Марченко.

Однако, по его словам, на рассмотрение координационного совета по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия" ввиду нового порядка работы Госдумы из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом законопроект пока не вносился. Он будет внесен на рассмотрение ЕР, а затем в Думу позже.

# Политика
По материалам: ria.ru

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