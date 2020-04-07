Заявок от россиян на возвращение из США не хватает даже на один рейс

Лидия Мартынова

Числа заявок от российских граждан пока недостаточно даже для выполнения одного рейса, несмотря на то что межведомственная комиссия при Росавиации готова возобновить вывозные рейсы из США, говорится в комментарии посла РФ в США Анатолия Антонова на странице российской дипмиссии в Facebook.

"Действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы. При этом в Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой", - отметил посол.

Он напомнил, что "для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться в соответствующем разделе портала "Госуслуги".

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