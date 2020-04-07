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Заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Пресс-секретарь 55-летнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил об ухудшившемся состоянии политика. В минувшее воскресенье Джонсона, у которого ранее был диагностирован коронавирус, госпитализировали в St Thomas' Hospital. Спустя сутки врачи решили перевести его в палату интенсивной терапии.В течение сегодняшнего дня состояние премьер-министра ухудшилось. По совету врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии больницы. Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его там, где это необходимо, — говорится в комментарии пресс-службы.

27 марта Борис Джонсон рассказал, что заразился коронавирусом и принял решение о самоизоляции. Однако спустя десять дней ему потребовалась госпитализация. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Роберта Дженрика, госпитализация Джонсона была плановой, а не экстренной. В воскресенье официальные представители Джонсона настаивали на том, что госпитализация премьер-министра — эта мера предосторожности, так как симптомы заболевания не прошли через десять дней.


Борис Джонсон

Беременная невеста Бориса Джонсона, 32-летняя Кэрри Саймондс, находилась в самоизоляции с тех пор, как тест политика на коронавирус показал положительный результат. Два дня назад она написала о своем состоянии в твиттере, упомянув, что не проходила тест на вирус, хотя болезненные симптомы ощутила.

Последнюю неделю я пролежала в постели с основными симптомами коронавируса. В тестировании не нуждалась. После семи дней отдыха чувствую себя более сильной и иду на поправку, — сообщила Саймондс в соцсети.


Кэрри Саймондс и Борис Джонсон
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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