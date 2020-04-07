Завтра суперлуние: как подготовиться по Знаку Зодиака?

Вадим Карасев

Суперлуние 8 апреля будет достаточно опасным и непредсказуемым днем. Возможно, что многим из нас повезет, но для этого нужно подготовиться. Советы астрологов помогут вам привлечь удачу в этот непростой день.

Универсальное решение проблемы заключается в использовании ритуалов на счастье. Попробуйте привлечь позитивные эмоции и добро в свою жизнь при помощи простой магии. Это лучший способ отвести от себя беду и привлечь удачу, поднять настроение в такой опасный день, как суперлуние. Попробуйте также накануне 8 числа сделать уборку дома, чтобы позитивные энергетические волны двигались более свободно. Это будет наилучшей подготовкой.

Овен

У Овнов ожидается довольно динамичный день, в который может происходить много непредвиденных вещей. Астрологи советуют представителям этого Знака Зодиака пользоваться способами быстрого привлечения удачи в любой ситуации. Надеяться на счастливую случайность не стоит. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют полагаться лишь на самих себя.

Телец

В это суперлуние Тельцов могут ожидать встречи с неприятными людьми, последствия которых непредсказуемы. Среди эти людей могут быть как будущие друзья и товарищи, так и враги, энергетические вампиры. В таких условиях далеко не последнюю роль будут играть обереги от сглаза и порчи. Неизвестно, какими методами будут пользоваться недоброжелатели, так что лучше перестраховаться.

Близнецы

Для Близнецов этот день будет весьма удачным. Энергия Луны поможет этим людям преуспеть в любовной сфере, а также не упасть в грязь лицом и в финансовых делах. Самое главное — оставаться позитивными и оптимистичными. Для этого придется избавиться от негативных установок. Все отрицательные мысли желательно отвести в сторону, не обращая на них внимания. В противном случае они могут материализоваться.

Рак

В этот энергетически мощный день Ракам должно повезти в финансовой и рабочей сферах. Достаточно лишь побороть привычки, которые приводят к бедности, либо хотя бы начать с ними бороться. Это идеальное время для заключения сделок, для интеллектуальной работы. Не стоит откладывать важные дела на потом. Нужно завершить начатое, набраться терпения и продолжить движение к успеху.

Лев

Подготовка Львов должна заключаться в достижении правильной физической и эмоциональной кондиции. Важно уже за день до суперлуния начать действовать. Не стоит оставаться в тени. Полезными будут упражнения из йоги, свежий воздух, физическая активность в целом. Также полезно будет поставить перед собой цели заранее, составить план действий и список того. что нужно успеть сделать.

Дева

У Дев ожидается крайне позитивный день, к которому можно подготовиться ментально, окружив себя приятными людьми. Астрологи рекомендуют пропускать мимо ушей советы окружающих, опираясь лишь собственные ощущения и мудрость. Это идеальное время для духовных практик, медитаций, молитв. В это суперлуние Дев могут посетить интересные идеи и мысли, которые стоит записывать или запоминать.

Весы

У Весов ожидается снижение уровня удачи в самых разных сферах, особенно в делах и работе. Три надежных способа помогут людям этого Знака привлечь удачу и деньги, но очень важно подкрепить все это трудолюбием и внимательностью. Возможен обман и хитрость со стороны окружающих. При совершении покупок лучше считать сдачу более внимательно. Необходимо опасаться рисков и необдуманных действий.

Скорпион

8 апреля — неоднозначный день для Скорпионов. Это будет время, когда этих людей могут посещать очень важные мысли, касающиеся глобальных целей в жизни. Найти свое предназначение представителям этого Знака помогут три духовных способа. 8 числа могут открыться новые двери, ведущие к счастью и новым возможностям. Главное не переживать из-за мелочей и не отвечать негативом на негатив.

Стрелец

Стрельцам необходимо избавляться от негативных мыслей. Есть вероятность того, что в их жизни появятся люди-провокаторы, которые постараются насолить им, вставить палку в колеса. Все это может оставлять след на настроении, но лучше не давать себе повода злиться, иначе пойти крахом могут все запланированные дела. Стрельцам стоит проявлять больше самостоятельности 8 числа, не надеясь на помощь со стороны.

Козерог

Пришло время двигаться вперед. 8 числа Луна подарит Козерогам очень много энергии, которую стоит направить в правильное русло. В таких условиях важно помнить о том, как можно повысить энергетику и жизненный тонус. Астрологи советуют не бездельничать, поскольку лень и апатия могут стать для Козерогов камнем преткновения. В этот день нужно больше трудиться и меньше унывать.

Водолей

8 апреля — идеальный день для любых духовных и материальных изменений, смены обстановки. Полезной будет мантра для привлечения благополучия, а также другие духовные практики. Это тот самый день, когда успех будет полностью находиться в руках сами Водолеев. Луна даст им силы, энергию, удачу. Нужно воспользоваться этими дарами так, чтобы не было сожалений на следующий день.

Рыбы

Рыбам стоит настроить себя на успех. В этом и будет заключаться главная подготовка для людей этого Знака. Сила самовнушения огромна, тем более в период такого большого всплеска энергетики со стороны Луны. 8 апреля можно как преуспеть, так и упасть вниз. Это может произойти в случае наличия страхов. Не стоит давать им свободу. Важно настроиться на то, что всё получится, тогда мечты обретут форму.