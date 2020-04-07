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Зеленский — верующим: «Лучшее проявление любви — не создавать угрозу для ближнего» (видео)

Зеленский — верующим: «Лучшее проявление любви — не создавать угрозу для ближнего» (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал карантинные ограничения, введенные с понедельника, 6 апреля, и уделил внимание теме празднования Пасхи.

В традиционном видеообращении, размещенном Офисом президента, Владимир Зеленский сообщил, что в Украину на этой неделе должно прибыть не менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи с медицинским грузом, который предназначен для борьбы с коронавирусом COVID-19. На этой неделе Украина также начнет производить собственные тест-системы ПЦР.

СБУ и МВД реагируют на действия мэров, отказывающихся ограничивать движение транспорта. В частности, это касается Запорожья.

Президент отметил, что карантинные ограничения, которые введены правительством с 6 апреля, абсолютно симметричны с действиями большинства стран Европы и мира.

Владимир Зеленский уделил внимание теме празднования Пасхи. Он отметил, что государство поспособствует трансляции богослужений на телеканалах. Президент призвал украинцев вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему.

«Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви — это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего», — сказал Зеленский.


Как сообщалось ранее, власти Запорожья отказались выполнять решение Кабмина по ограничению работы общественного транспорта.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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