Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради похода в бар

Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради похода в бар

Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради похода в барБрэнт УолкерКадр: ABOB / YouTube

Жена мэра американского города Олтона (в штате Иллинойс) Брэнта Уолкера, настоявшего на жестком карантине, нарушила запрет ради того, чтобы пойти в подпольный бар. Об этом сообщает Newsweek.

Помимо нее у заведения была толпа людей, нарушивших карантинные меры. Во время ареста оказалось, что хозяин бара Хирам Льюис находится в розыске в другом штате: при нем нашли ордер на арест за другое преступление.

Политик принес извинения жителям города и добавил, что его жену ждет то же наказание, что и других нарушителей: возбуждение уголовного дела. «Моя жена — взрослая женщина, способная самостоятельно принимать решения, но этот поступок мало просто осудить», — заявил Уолкер.

За несколько дней до инцидента мэр Олтона издал указ, согласно которому жители города должны соблюдать жесткий режим самоизоляции и не покидать домов без особой необходимости. Он обещал ужесточить наказание для нарушителей карантинных мер, введенных из-за опасности распространения коронавируса.

По последним данным, в США более 366,8 тысяч зараженных коронавирусом. 10,9 человек погибли, а 16,4 тысячи — вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
Терпение на исходе. Помпео пригрозил Кабулу полным выводом войск США
В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и самые низкие траты на заключенного
В Европе подсчитали расходы России на тюрьмы: самый высокий бюджет и
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое
Расходы россиян на первой нерабочей неделе упали почти вдвое
Нидерландский музей приобрел редкое кольцо эпохи викингов
Нидерландский музей приобрел редкое кольцо эпохи викингов
Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради похода в бар
Жена настоявшего на жестком карантине политика нарушила запрет ради
Решение ЦИК отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса поддержали
Решение ЦИК отложить выборы в российских регионах из-за коронавируса
Призвавшую сидеть дома актрису арестовали за многолюдную домашнюю вечеринку
Призвавшую сидеть дома актрису арестовали за многолюдную домашнюю
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального к суверенитету
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Жителям российского региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова на карантине
Итальянский песенный вирус добрался до россиян на самоизоляции
В Москве будет введен режим самоизоляции для всех
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца