Жилет в горох и кожаный топ: что мы будем носить после карантина

Влада Некрасова

Все в пастель

Накануне завершилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая полностью прошла в онлайн-формате, собрав рекордную аудиторию — за виртуальными показами следило более полумиллиона пользователей. Интерес к моде не ослабевает, ведь с окончанием карантина нам придется вылезать из уютных пижам. Чем пополнить гардероб, какие тренды будут популярны в этом сезоне и как не ошибиться при покупке одежды онлайн — в материале РИА Новости.

Для начала разберемся с актуальными в этом сезоне цветами, силуэтами и принтами. Модная палитра — это разноцветная пастель и все краски нежного весеннего букета, а также акценты на оттенки оранжевого и шоколада. Кроме того, стилисты указывают на металлизированные ткани, по фактуре напоминающие расплавленное золото или серебро.

Модные вещи нового сезона — это прежде всего необычные силуэты, гипертрофированные объемы, а также всевозможные вырезы, прорези и огромные рукава.

Что касается принтов, то дизайнеры вновь вернули на подиумы горох, однако в этом сезоне стоит присмотреться к его нетипичным вариациям. Например, гигантские или разнокалиберные горошины. А еще привычный polka dot в сочетании с другими принтами — цветами, геометрией, полосками.

Ближе к телу

Легкие открытые платья и топы, похожие на элегантные ночные сорочки, вошли в моду еще в начале 10-х годов — и с тех пор периодически возвращаются в списки маст-хэвов. Для удаленщиков и фрилансеров "бельевой стиль" — идеальный компромисс, когда хочется нарядиться: и удобно, и красиво.

В этом сезоне очень актуальны платья-комбинации необычного кроя с разрезами. Носить их можно с кардиганами, рубашками, жакетами и даже худи. Дополните такой образ максимально естественным макияжем (акцент на сияющей коже) и естественной укладкой или небрежным пучком.

Минимализм станет главным девизом, поэтому отличной инвестицией в гардероб остаются базовые вещи. Во-первых, они хорошо сочетаются между собой, во-вторых, не перетягивают на себя лишнее внимание. Однако здесь важно избегать строгости или однообразия. Например, можно сочетать объемный верх с облегающим низом или поиграть с фактурами, составляя комплект из разных тканей: твида, шелка, натуральной кожи или ее эковариантов.

Обращайте внимание на детали: вывести на новый уровень даже самый скучный наряд помогут крупные аксессуары — чтобы не перегрузить, достаточно одного или максимум пары таких украшений. Другим модным акцентом может стать обувь с фактурным каблуком, квадратным мысом или тонкие ремешки в сочетании с тяжелой подошвой.

Двойка, тройка, жилет

Деловые костюмы в моде, только надеть их некуда. Может, поэтому место брюк заняли шорты: удлиненные бермуды, широкие кюлоты или модели с защипами.

Дизайнеры вспомнили и про традиционные тройки с костюмными жилетами. Носить последние можно не только с привычными брюками или жакетами. Классический мужской жилет наконец добился автономии, став вполне самостоятельным предметом гардероба: "рифмовать" его допустимо с блузками, платьями в стиле бохо или носить на голое тело как топ.

Особенно актуальными будут костюмы из кожи. Вообще, жакет или рубашка свободного кроя из этого материала — абсолютные фавориты сезона, потеснившие куртку-косуху. Остромодными также считаются брюки, бермуды, юбки, платья, плащи и комбинезоны из кожи и экоаналогов.

Шопинг вприглядку

До карантина многие не решались делать покупки в Сети, предпочитая онлайн-бутикам традиционные магазины, где можно примерить и пощупать понравившуюся вещь. Однако у интернет-шопинга тоже немало плюсов. Главное — знать несколько правил, которые помогут избежать разочарований.

— "У меня где-то 46-й размер" — с этой фразой можно было смело заходить в обычный магазин, где продавцы сканировали вас опытным взглядом. Однако в онлайн-бутиках такая погрешность недопустима. Измерьте свои объемы сантиметром, а затем внимательно изучите размерную сетку: параметры у марок не всегда совпадают. Обратите внимание на то, как вещи сидят на модели, — почти все продавцы указывают их параметры. Не забывайте про видеоролики: при движении заметны особенности и качество материала. В целом старайтесь избегать фасонов сложного кроя или требующих идеальной посадки.

— Не выбирайте сложных оттенков: цветопередача на экране нередко искажается.

— Сравнивайте цены и способы доставки на разных сайтах, перед заказом узнайте об условиях примерки или возврата. Читайте отзывы, если они есть.

— Покупая у зарубежных ретейлеров, не забывайте о 15-процентной пошлине на все посылки, цена которых превышает 200 евро. Зарубежные магазины могут предложить бесплатную доставку (как правило, в течение 20 рабочих дней) или срочную (около пяти рабочих дней).

По России большинство магазинов возят бесплатно при условии покупки на определенную сумму и с возможностью примерки. Если товар не подошел, оплачивается только доставка.

— Не пропускайте баннеры на сайтах: в них могут быть промокоды, которые дают скидки при оформлении заказа.