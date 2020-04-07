Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жилет в горох и кожаный топ: что мы будем носить после карантина

Жилет в горох и кожаный топ: что мы будем носить после карантина
Накануне завершилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая полностью прошла в онлайн-формате, собрав рекордную аудиторию — за виртуальными показами следило более полумиллиона пользователей. Интерес к моде не ослабевает, ведь с окончанием карантина нам придется вылезать из уютных пижам. Чем пополнить гардероб, какие тренды будут популярны в этом сезоне и как не ошибиться при покупке одежды онлайн — в материале РИА Новости.

Все в пастель

Для начала разберемся с актуальными в этом сезоне цветами, силуэтами и принтами. Модная палитра — это разноцветная пастель и все краски нежного весеннего букета, а также акценты на оттенки оранжевого и шоколада. Кроме того, стилисты указывают на металлизированные ткани, по фактуре напоминающие расплавленное золото или серебро.

Модные вещи нового сезона — это прежде всего необычные силуэты, гипертрофированные объемы, а также всевозможные вырезы, прорези и огромные рукава.

Что касается принтов, то дизайнеры вновь вернули на подиумы горох, однако в этом сезоне стоит присмотреться к его нетипичным вариациям. Например, гигантские или разнокалиберные горошины. А еще привычный polka dot в сочетании с другими принтами — цветами, геометрией, полосками.

Ближе к телу

Легкие открытые платья и топы, похожие на элегантные ночные сорочки, вошли в моду еще в начале 10-х годов — и с тех пор периодически возвращаются в списки маст-хэвов. Для удаленщиков и фрилансеров "бельевой стиль" — идеальный компромисс, когда хочется нарядиться: и удобно, и красиво.

В этом сезоне очень актуальны платья-комбинации необычного кроя с разрезами. Носить их можно с кардиганами, рубашками, жакетами и даже худи. Дополните такой образ максимально естественным макияжем (акцент на сияющей коже) и естественной укладкой или небрежным пучком.

Минимализм станет главным девизом, поэтому отличной инвестицией в гардероб остаются базовые вещи. Во-первых, они хорошо сочетаются между собой, во-вторых, не перетягивают на себя лишнее внимание. Однако здесь важно избегать строгости или однообразия. Например, можно сочетать объемный верх с облегающим низом или поиграть с фактурами, составляя комплект из разных тканей: твида, шелка, натуральной кожи или ее эковариантов.

Обращайте внимание на детали: вывести на новый уровень даже самый скучный наряд помогут крупные аксессуары — чтобы не перегрузить, достаточно одного или максимум пары таких украшений. Другим модным акцентом может стать обувь с фактурным каблуком, квадратным мысом или тонкие ремешки в сочетании с тяжелой подошвой.

Двойка, тройка, жилет

Деловые костюмы в моде, только надеть их некуда. Может, поэтому место брюк заняли шорты: удлиненные бермуды, широкие кюлоты или модели с защипами.

Дизайнеры вспомнили и про традиционные тройки с костюмными жилетами. Носить последние можно не только с привычными брюками или жакетами. Классический мужской жилет наконец добился автономии, став вполне самостоятельным предметом гардероба: "рифмовать" его допустимо с блузками, платьями в стиле бохо или носить на голое тело как топ.

Особенно актуальными будут костюмы из кожи. Вообще, жакет или рубашка свободного кроя из этого материала — абсолютные фавориты сезона, потеснившие куртку-косуху. Остромодными также считаются брюки, бермуды, юбки, платья, плащи и комбинезоны из кожи и экоаналогов.

Шопинг вприглядку

До карантина многие не решались делать покупки в Сети, предпочитая онлайн-бутикам традиционные магазины, где можно примерить и пощупать понравившуюся вещь. Однако у интернет-шопинга тоже немало плюсов. Главное — знать несколько правил, которые помогут избежать разочарований.

— "У меня где-то 46-й размер" — с этой фразой можно было смело заходить в обычный магазин, где продавцы сканировали вас опытным взглядом. Однако в онлайн-бутиках такая погрешность недопустима. Измерьте свои объемы сантиметром, а затем внимательно изучите размерную сетку: параметры у марок не всегда совпадают. Обратите внимание на то, как вещи сидят на модели, — почти все продавцы указывают их параметры. Не забывайте про видеоролики: при движении заметны особенности и качество материала. В целом старайтесь избегать фасонов сложного кроя или требующих идеальной посадки.


Не выбирайте сложных оттенков: цветопередача на экране нередко искажается.

Сравнивайте цены и способы доставки на разных сайтах, перед заказом узнайте об условиях примерки или возврата. Читайте отзывы, если они есть.

— Покупая у зарубежных ретейлеров, не забывайте о 15-процентной пошлине на все посылки, цена которых превышает 200 евро. Зарубежные магазины могут предложить бесплатную доставку (как правило, в течение 20 рабочих дней) или срочную (около пяти рабочих дней).

По России большинство магазинов возят бесплатно при условии покупки на определенную сумму и с возможностью примерки. Если товар не подошел, оплачивается только доставка.


— Не пропускайте баннеры на сайтах: в них могут быть промокоды, которые дают скидки при оформлении заказа.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам»
Сестра Жанны Фриске – Платону: «Верю, что наступит тот день, когда ты
Шнуров посвятил матерное стихотворение отказу чиновников поддержать бизнес
Шнуров посвятил матерное стихотворение отказу чиновников поддержать
В Литве — уже 15 смертей от коронавируса Covid-19
В Литве — уже 15 смертей от коронавируса Covid-19
В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 279 человек
В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 279 человек
Названы масштабы заражения коронавирусом внутри Москвы
Названы масштабы заражения коронавирусом внутри Москвы
"Газпром" лишил сотрудницу премии за нарушение режима самоизоляции
"Газпром" лишил сотрудницу премии за нарушение режима самоизоляции
РЭЦ работает над актуализацией мер господдержки на фоне коронавируса
РЭЦ работает над актуализацией мер господдержки на фоне коронавируса
ГД рассмотрит изменение правил подачи заявления на гражданство России
ГД рассмотрит изменение правил подачи заявления на гражданство России
Участник шоу о борьбе с лишним весом умер из-за проблем со здоровьем
Участник шоу о борьбе с лишним весом умер из-за проблем со здоровьем
Завтра суперлуние: как подготовиться по Знаку Зодиака?
Завтра суперлуние: как подготовиться по Знаку Зодиака?
США и Канаду не позвали на встречу ОПЕК с Россией
США и Канаду не позвали на встречу ОПЕК с Россией
Жилет в горох и кожаный топ: что мы будем носить после карантина
Жилет в горох и кожаный топ: что мы будем носить после карантина

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался

Еще по теме

Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: прямая трансляция
FashionTime Designers представляет: Fashion.Love.Story.
FashionTime Designers представляет: бренд Fashion.Love.Story