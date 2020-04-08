3 заговора, чтобы зарплату прибавили: привлекаем деньги в кризис

Вадим Карасев

В условиях кризиса деньги испаряются, не успев осесть на счетах. Тем, кто не хочет жить в нужде, стоит позаботиться о своих сбережениях, а также познакомиться с действенными заговорами на прибыль.

Кризис касается всех: и директоров, и простых рабочих. Для того, чтобы не терять в заработной плате и добиться прибавки, нужна не только смелость, но и оригинальные идеи, навыки и умения. Кроме того, отличным подспорьем станут заговоры, благодаря которым можно запросто привлечь финансовую удачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными методами, которые позволят получить прибавку к основному источнику доходов.

Заговор на прибавление заработной платы

Полученные за честный труд деньги нельзя тратить сразу же. Лучше всего их донести до дома и оставить там на ночь, чтобы финансовые потоки не прерывались. Даже если заработная плата приходит на карточку, ее стоит принести домой и заговорить:

«Деньги к деньгам идут, мне счастье несут. Как финансы дома окажутся, так там и останутся. Поток денежный не прервется, нужда в дом не ворвется».

С первой покупки лучше не брать сдачу или отнести ее на благотворительность, чтобы добро вернулось приумноженным.

Заговор на деньги

В момент, когда чувствуется нестабильность, нужна моральная поддержка и настрой, который поможет справиться со стрессом и найти способ выйти из сложившегося положения. В этом случае используют заговоры, которые становятся мотиваторами, программирующими на победу и финансовое благополучие. Для этого заговаривают монету:

«Покуда деньги в кошельке есть, они не переведутся, на мелочи не разлетятся. Бедность не придет, пока в кошельке монета ждет».

Монетку кладут в кошелек, чтобы она привлекала деньги, не забывая прошептать:

«Монета одна, а притянет много. Деньги прибавляются, зарплата идет, уважение ко мне растет».

Заговор на рабочее место

Добиться прибавки к заработной плате непросто, особенно если компания переживает нелучшие времена. Тем не менее можно заговорить свое рабочее место, чтобы оно приносило удачу. Стать успешнее, расти в карьере и получать больше поможет следующий заговор:

«Место мое не простое, сил мне добавляет, радость доставляет. Работа по углам не пылится, хорошие должности быстро разбирают. Место мое удачу привлечет, денег мне принесет».

Этот заговор читают перед началом рабочего дня на растущую Луну.