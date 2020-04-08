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Актера гей-шоу нашли мертвым в Подмосковье

Актера гей-шоу нашли мертвым в ПодмосковьеФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российского актера нашли мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Уточняется, что тело 37-летнего Константина (имя изменено), который принимал участие в детских спектаклях и гей-шоу в специализированных клубах, обнаружили на лестничной клетке в Мытищах. Увидевшие труп дети обратились к сотрудникам управляющей компании, которые вызвали дежурного врача.

Друг артиста, с которым Константин снимал квартиру, признался, что он не в курсе деталей случившегося. «Знаю, что в Мытищах у него наклевывалась халтурка. Возможно, он поехал договариваться с заказчиками о гонораре», — отметил мужчина.

Отмечается, что после переезда из Кишинева в Москву актер поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. Он начал принимать участие в различных спектаклях, но позднее ситуация с работой ухудшилась, и ему пришлось подрабатывать в гей-шоу. В последнее время артист находился в тяжелом материальном положении и не мог найти для себя даже маленькие роли.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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