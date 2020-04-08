Анонсировано новое телеобращение Путина

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала. Трансляция ведется и на сайте.

«В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», — говорится в сообщении. Плашка с соответствующей надписью транслируется во время показа передачи «Время покажет». Ведущие пояснили, что обращение, вероятно, будет сделано во время встречи с губернаторами.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале уточнил, что Путин не будет выступать с обращением, как в предыдущие два раза, а проведет телеконференцию с губернаторами, где и произнесет речь.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что 8 апреля Путин выступит с «большим вступительным словом» перед совещанием с губернаторами. По его словам, выступление, посвященное коронавирусу, будет содержательным и объемным.

Глава государства дважды обращался к нации из-за распространения коронавируса на территории страны. В первом выступлении от 25 марта Путин заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 4 апреля для борьбы с новым заболеванием.

Позже, 2 апреля, в ходе обращения президент объявил весь апрель в стране нерабочим. Он подчеркнул, что пик эпидемии в России еще не пройден. Особо серьезной он назвал ситуацию в Москве.

По последним данным, в России зарегистрированы 8672 инфицированных; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.