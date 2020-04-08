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Ассоциация Блокчейнов просит суд пересмотреть решение по Telegram Павла Дурова

Ассоциация Блокчейнов просит суд пересмотреть решение по Telegram Павла Дурова

Ассоциация Блокчейнов (АБ), которая включает в себя многих из самых богатых и влиятельных компаний криптоиндустрии, бросилась на защиту Telegram.

Компания Павла Дурова, напоминаем, в настоящее время вовлечена в судебный процесс, инициированный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор утверждает о нарушениях федерального законодательства о ценных бумагах США в связи с многомиллиардным ICO стартапа Дурова.

АБ подала второе экспертное заключение для суда, поддерживающее апелляцию Telegram на временный запрет для своей анонсированной сети блокчейн TON. Суд ошибся, считают в Ассоциации.

Дело против Telegram касается его продажи токенов на $1,7 млрд для предстоящей блокчейн-сети Telegram Open Network. SEC утверждает, что продажа токенов Gram представляла собой незаконную незарегистрированную продажу ценных бумаг.

В конце марта суд счел доводы регулятора весомыми и запретил Telegram продавать токены даже тем инвесторам, кто не является гражданами США. Telegram обжаловал это решение.

Подача АБ в суд нового обращения в поддержку апелляции Дурова дает понять, что ее члены, в том числе Coinbase, Kraken и Ripple, находятся на стороне Telegram. Это уже второй раз, когда Ассоциация Блокчейнов официально поддерживает Павла Дурова - бОльшая часть текста нового документа АБ скопирована с его первоначального заключения, поданного еще в январе.

Основным аргументом, с которым эксперты АБ обращаются к суду, являются токены Gram. По мнению защитников TON, Gram не могут являться ценными бумагами, т.к. еще не существуют физически. Привлеченные Дуровым инвестиции - это не более, чем договоренность на будущее, уверены в Ассоциации Блокчейнов.

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По материалам: u-f.ru

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