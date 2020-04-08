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Бесплатно и на дом: в Ростовской области школьникам с дистанционным обучением будут доставлять питание

Бесплатно и на дом: в Ростовской области школьникам с дистанционным обучением будут доставлять питание

В Ростовской области собрались привозить бесплатное питание на дом школьникам, которые находятся на дистанционном обучении. Такое решение в условиях коронавирусной эпидемии принял 8 апреля глава региона Василий Голубев. Об этом сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Как выяснилось, свое заявление губернатор сделал во время проведения оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Ростовской области. По словам Голубева бесплатная доставка питания будет оказываться школьникам, обладающим социальными льготами.  

Также стало известно, что в целом данная новация уже подготовлена к практическому применению. При этом все необходимые указания даны губернатором профильным структурам, ответственным за ее реализацию. По мнению главы Донского региона на фоне эпидемии COVID-19 социальная помощь становится крайне актуальной. Он подчеркнул, что особенно такая поддержка касается детей, которые имеют соответствующие льготы. Кроме того, Голубев отметил, что внесенное им предложение будет весомым подкреплением к региональному социальному пакету.

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По материалам: u-f.ru

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