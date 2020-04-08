Билли Айлиш и Пол Маккартни споют у леди Гаги в помощь фонду COVID-19
Сегодня, 09:49 Лидия Мартынова
. Билли Айлиш, Пол Маккартни, Крис Мартин из Coldplay и другие исполнители выступят на концерте, который организует леди Гага, в поддержку фонда ООН по борьбе с COVID-19, сообщает NME.
Концерт будет называться “One World: Together at Home”. Представлять его будут ведущие популярных токшоу Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер, а пройдет он 18 апреля на американских телеканалах и онлайн.
В Великобритании на следующий день, 19 апреля, его покажут на BBC One, дополнив интервью с медиками.
опубликовала в своем твиттере Всемирная организация здравоохранения.
В нем примут участие сама леди Гага, Билли Айлиш с братом Финнеасом, сэр Пол Маккартни, Крис Мартин, Эдди Веддер (Pearl Jam), Стиви Уандер, Билли Джо Армстронг (Green Day), Аланис Мориссетт, Бурна Бой, Андреа Бочелли, Lizzo, Элтон Джон и другие.
По материалам: ria.ru