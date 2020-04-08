Билли Айлиш рассказала о своей самоизоляции

Анастасия Иванова

. Билли Айлиш рассказала, как относится к самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, сообщает NME.

Певица находится дома с родителями и говорит, что пока ей нравится этот новый опыт.

"Мне действительно нравится быть одной. У меня такое ощущение, что все целыми днями общаются с друзьями через FaceTime", - рассказала она в подкасте ‘Telekom Electronic Beats’, который записывался при помощи видеочата.

"Я люблю друзей, мне хочется с ними увидеться, я очень по ним скучаю, но в то же время сейчас мне хорошо. В одиночестве мне нормально – я люблю быть одна", - добавила Айлиш.

Отвечая на вопрос о возвращении к нормальной жизни после окончания карантина, она сказала: "Когда мы опять увидим людей и начнем выходить из дома, мы будем так счастливы и благодарны. А через три дня мы снова будем относиться к этому как к должному".