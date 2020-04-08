Более 110 человек заразились коронавирусом в Таиланде за сутки

Алексей Вольцев

В Таиланде за сутки зарегистрированы 111 случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных приближается к 2,4 тысячи, число умерших достигло 30, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 111 новых случаев заражения. Еще три человека скончались... Все трое скончавшихся от коронавирусной инфекции, смерть которых зарегистрирована сегодня, иностранные граждане. Среди них один гражданин России 48 лет, один гражданин Индии 69 лет и один гражданин США 69 лет", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.

О смерти от коронавируса 48-летнего россиянина в Паттайе 5 апреля РИА Новости сообщал заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

"Теперь общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране составляет 2 369 человек, количество умерших от коронавирусной инфекции – 30 человек, полностью выздоровевших – 888 человек", - добавил Висануйотхин.