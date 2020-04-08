Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Борьба с COVID-19: Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью (фото, видео)

Борьба с COVID-19: Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью (фото, видео)

Борьба с COVID-19: Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью (фото, видео)

Утром в среду, 8 апреля, из Украины в Италию вылетел транспортный самолет Нацгвардии с гуманитарной помощью — в Рим отправили пять тысяч литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков, борющихся с коронавирусом. Ранее в Италию отправились медики из Украины, которых эмоционально встретили жители Неаполя.

Об отправке самолета сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, отметивший, что накануне в Италии впервые было зарегистрировано падение темпов прироста случаев Covid-19.


«По данным департамента гражданской защиты Италии, вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта», — отметил Геращенко и добавил, что на сегодняшний день спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может «закрыть любые потребности Европы».

Эксклюзивный материал о том, как итальянские медики вылечили украинку, которую считали безнадежной, читайте на сайте «ФАКТОВ».

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Елизавета Боярская и Максим Матвеев отметили день рождения старшего сына
Елизавета Боярская и Максим Матвеев отметили день рождения старшего
Шнуров предрек России уличные протесты и развал
Шнуров предрек России уличные протесты и развал
Российские военные медики начали прием больных в итальянском Бергамо
Российские военные медики начали прием больных в итальянском Бергамо
Билли Айлиш и Пол Маккартни споют у леди Гаги в помощь фонду COVID-19
Билли Айлиш и Пол Маккартни споют у леди Гаги в помощь фонду COVID-19
Фестиваль «Дикая мята» запустит на YouTube шоу о музыкантах «новой искренности»
Фестиваль «Дикая мята» запустит на YouTube шоу о музыкантах «новой
ЕР предлагает увеличить порог по ипотеке для кредитных каникул
ЕР предлагает увеличить порог по ипотеке для кредитных каникул
Зеленский поручил выложить в открытый доступ отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты и оборудованием
Зеленский поручил выложить в открытый доступ отчеты всех больниц по
Как самоизоляция и карантин влияют на биополе человека
Как самоизоляция и карантин влияют на биополе человека
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло до 534
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло до 534
Во Франции готовятся к сильнейшему с 1945 года кризису
Во Франции готовятся к сильнейшему с 1945 года кризису
Более 110 человек заразились коронавирусом в Таиланде за сутки
Более 110 человек заразились коронавирусом в Таиланде за сутки
Миллионы роз пришлось уничтожить из-за коронавируса в России
Миллионы роз пришлось уничтожить из-за коронавируса в России

Топ на сегодня

Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального к суверенитету
Делягин: Наша задача сейчас перейти от режима колониального
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Военная разведка Израиля переключилась с Ирана на коронавирус
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Дочь Сергея Доренко получила ожоги лица во время драки с соседкой
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Гуманитарная подгруппа обсудила открытие новых КПП в Донбассе
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой диктант-2020” российским пользователям
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой

Еще по теме

Девятый самолет ВКС с российскими вирусологами вылетел в Италию
Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для борьбы с Covid-19
В Италию прибыл четырнадцатый самолёт ВКС России для помощи в борьбе с коронавирусом
В Италию прибыл второй российский самолет с вирусологами и оборудованием