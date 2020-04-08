Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии

Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии

Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии
Состояние здоровья британского премьера Бориса Джонсона устойчиво улучшается, сообщил официальный представитель канцелярии кабинета министров.

"Состояние здоровья премьера продолжает устойчиво улучшаться. Он остается в палате интенсивной терапии", - говорится в заявлении представителя.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. В воскресенье поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Во вторник стало известно, что состояние премьера стабильно, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус
Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус
Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин ради эфира
Малахов ответил на обвинения Лещенко в принуждении нарушить карантин
Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт
Отказ в помощи Ирану бьет рикошетом по самим США — эксперт
Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова: «Муж спокойно относится к моему рабочему графику»
Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова: «Муж спокойно относится
Мировой торговле напророчили серьезное падение
Мировой торговле напророчили серьезное падение
Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей
Эксперты: музыкальная индустрия в России потеряет миллиарды рублей
"АвтоВАЗ" возобновит работу с 13 апреля
"АвтоВАЗ" возобновит работу с 13 апреля
Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии
Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии
Регулятор Техаса: Снижать добычу не на 10 млн баррелей, а вдвое больше
Регулятор Техаса: Снижать добычу не на 10 млн баррелей, а вдвое больше
Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6 млрд
ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

Заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию
Макрон отреагировал на ухудшение состояния Джонсона из-за коронавируса
Бориса Джонсона подключат к ИВЛ — СМИ
"Сидит в постели". Джонсон в больнице идет на поправку