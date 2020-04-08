Борис Джонсон остается в палате интенсивной терапии

Влада Некрасова

Состояние здоровья британского премьера Бориса Джонсона устойчиво улучшается, сообщил официальный представитель канцелярии кабинета министров.

"Состояние здоровья премьера продолжает устойчиво улучшаться. Он остается в палате интенсивной терапии", - говорится в заявлении представителя.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. В воскресенье поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Во вторник стало известно, что состояние премьера стабильно, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение.

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