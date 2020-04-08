Брат шокировал сестру признанием в любви и поставил ее в тупик

Вадим Карасев

Фото: Abid Katib / Getty Images

28-летняя пользовательница Reddit с ником Loanderin поделилась шокировавшей ее историей: младший брат признался ей в любви, а затем убежал из дома и перестал выходить на связь. Девушка призналась, что поставлена в тупик, и попросила совета у интернет-сообщества. Многие порекомендовали ей послать юношу к психотерапевту.

Loanderin рассказала, что их родители погибли в автокатастрофе девять лет назад. С тех пор девушка одна воспитывала брата, который младше ее на восемь лет. «Он моя семья и все, что у меня есть», — написала она.

Однако неделю назад юноша признался в любви старшей сестре и заявил, что она привлекает его в интимном плане. В ответ девушка расплакалась. После этого брат ушел из дома и перестал отвечать на звонки.

Она попросила совета у пользователей портала, поскольку, по ее собственному признанию, совершенно не понимает, как поступить в такой ситуации. Многие порекомендовали ей заставить брата обратиться за помощью к специалисту. «Наверняка он запутался в своих чувствах. Терапия будет лучшим решением», — написал Nettykitty11. Brownbird8888 также заявил о необходимости вмешательства профессионала и добавил, что им стоит начать жить отдельно друг от друга.

Ранее, в марте, другая пользовательница Reddit рассказала, как спустя пять лет брака случайно узнала о секретном ребенке мужа от другой женщины. Комментаторы порекомендовали ей серьезно задуматься о том, стоит ли доверять человеку, скрывшему от нее восьмилетнюю дочь.