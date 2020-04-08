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Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло до 534

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло до 534
Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане выросло еще на 14 человек, достигнув 534, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 520, два пациента скончались, 30 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Около 100 тысяч человек находятся в карантине.

"По состоянию на 8 апреля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 534", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, последние подтвержденные случаи выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.


Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19.

# В мире
По материалам: ria.ru

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