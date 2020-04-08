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Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд

Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекордФото: Joshua Lott / REUTERS

Количество умерших в США в результате нового коронавируса или осложнений от него за сутки выросло на 1 736 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Общее число скончавшихся достигло 12 722.

Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным. До этого наивысшее число жертв инфекции фиксировалось 4 апреля, тогда скончались 1 344 пациента.

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что в США наблюдаются признаки прогресса в борьбе с коронавирусом. По его словам, об улучшении ситуации в стране говорят данные, полученные из центров эпидемии: большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго. «Появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — отметил он. В связи с этим политик призвал граждан сделать все возможное для защиты от инфекции

Всего в США зафиксированы более 396,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в мире приближается к полутора миллионам, умерли 82 тысячи человек. В России, по последним данным, коронавирус был подтвержден у 7 497 пациентов, скончались 58 человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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