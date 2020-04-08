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Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч

Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тысячФото; Gabriel Kuchta / Getty Images

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии достигло 107,6 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса

За сутки было зафиксировано более 9 тысяч новых инфицированных — эта цифра второй день подряд растет после того, как четыре дня кряду падала. Известно и о росте числа жертв болезни COVID-19, возбудителем которой является вирус: за последние 24 часа она привела к более чем четырем сотням смертей в Германии. Всего в стране умерли более 2 тысяч пациентов.

Германия находится на пятом месте по общему числу зараженных — однако летальных исходов в немецких клиниках заметно меньше, чем в Италии, Франции и Испании: там смертность составляет от 9 до 12 процентов, а в ФРГ не превышает 2 процентов.

Общее число заболевших в мире приближается к полутора миллионам, умерли 82 тысячи пациентов, вылечить удалось чуть более 300 тысяч человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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