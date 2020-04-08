Что пишут в Телеграме: 8 апреля

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор событий 8 апреля, о которых писали популярные Telegram-каналы.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов приводит слова экс-министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая сейчас руководит Федеральным медико-биологическим агентством, о перспективах развития ситуации с коронавирусом в России. Она полагает, что через 10-14 дней рост числа новых случаев прекратится, мы выйдем на так называемое "плато" (период нулевого прироста показателей), и в начале-середине июня обстановка пойдет на спад.

Канал "Номенклатура" сообщает о новых мерах поддержки населения, о которых объявил президент Владимир Путин. На этот раз большое внимание уделено медицине, на которую будет выделено 30 млрд рублей. Часть этих денег пойдет на организацию дополнительных мест в медучреждениях, врачи и работники отрасли получат надбавки за переработку. Новые меры поддержки коснутся и бизнеса, для которого объявлены полугодовые налоговые каникулы. Кроме того, правительству поручено проработать и другие варианты помощи предпринимателям. Все ради того, чтобы граждане сохранили работу и зарплату на период самоизоляции. Также по 3 тысячи получат российские семьи за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Обращение Путина к россиянам приводит канал "Без комментариев".

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.

Дебош в аэропорту Ижевска, который устроил замминистра промышленности Дмитрий Овсянников, не остался незамеченным — он был исключен из "Единой России". В Генсовете партии подчеркнули, что занимающий такую должность чиновник "не имеет права вести себя таким хамским образом". Как отмечает канал URA.Ru, партия обратилась к премьеру Мишустину и главе Минпромторга Мантурову с просьбой уволить Овсянникова.

На Омскую область этой ночью обрушился ураган: 210 населенных пунктов остались без электричества, десятки домов — без крыши. Повреждены более 20 автомобилей местных жителей. Правда, никто не пострадал. Канал "Регионал" опубликовал фото последствий омского урагана.

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В Арзамасе Нижегородской области сняли погоню медработников в защитных костюмах за пациентом, зараженным коронавирусом, сообщает канал Baza.