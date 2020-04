Что смотреть онлайн 8 апреля. Расписание трансляций

View this post on Instagram

«Подарок брату»🎁⠀ ⠀ История о настольных часах с портретами младших сыновей датского принца Вальдемара. Подарок его сестры русской императрицы Марии Федоровны.⠀⠀ ⠀⠀ Санкт-Петербург, 1890-е. Фирма К. Фаберже, мастер В. Аарне, художник-миниатюрист И. Цейнграф. Золото, серебро, металл, жемчуг, кость, стекло, эмаль по гильошированному фону, акварель.⠀⠀ ⠀⠀ Гид: Александра Татарова.⠀⠀ ⠀⠀ #музейфаберже #подарки #фаберже_онлайн