Что смотреть онлайн 8 апреля. Расписание трансляций
Утро
С 2:30 (8 апр) до 1:30 (9 апр) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись "Девушки с Запада" Джакомо Пуччини – смесь лирической оперы с вестерном. Постановка Джанкарло дель Монако. Дирижер Никола Луизотти. В ролях: Дебора Войт, Марчелло Джордани, Лючио Галло, Дуэйн Крофт, Орен Градус.
начнется трансляция спектакля для подростков Владимирского областного театра кукол "Тайна темного леса" Никиты Шмитько про девочку Агату, которая попадает в сказочный лес.
В 12:00 музей Фаберже в своем инстаграме познакомит с модными аксессуарами на экскурсии "Тройка, семерка туз", в 14:00 на своем сайте Вконтакте расскажет о фантазийных предметах "Думай обо мне всегда", а в 15:00 на своей странице в фейсбуке поведает о пасхальном шедевре - "Ордене Святого Георгия".
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«Подарок брату»🎁⠀ ⠀ История о настольных часах с портретами младших сыновей датского принца Вальдемара. Подарок его сестры русской императрицы Марии Федоровны.⠀⠀ ⠀⠀ Санкт-Петербург, 1890-е. Фирма К. Фаберже, мастер В. Аарне, художник-миниатюрист И. Цейнграф. Золото, серебро, металл, жемчуг, кость, стекло, эмаль по гильошированному фону, акварель.⠀⠀ ⠀⠀ Гид: Александра Татарова.⠀⠀ ⠀⠀ #музейфаберже #подарки #фаберже_онлайн
В 13:00 Берлинская опера порадует любителей Рихарда Вагнера спектаклем "Тристан и Изольда". Постановка Дмитрия Чернякова, дирижер Даниэль Баренбойм. В ролях: Андреас Шагер, Аня Кампе, Екатерина Губанова, Стивен Миллинг, Боаз Дэнеэл.