Что смотреть онлайн 8 апреля. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

Сегодня не пропустите спектакль Театра Пушкина – "Рок. Дневник Анны Франк" с участием Виктории Исаковой и группы "АукцЫон", который показали на сцене только один раз. Театр Маяковского представит "Таланты и поклонники", Московский ТЮЗ – "Грозу", а питерский – "Бешеные деньги". Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (8 апр) до 1:30 (9 апр) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись "Девушки с Запада" Джакомо Пуччини – смесь лирической оперы с вестерном. Постановка Джанкарло дель Монако. Дирижер Никола Луизотти. В ролях: Дебора Войт, Марчелло Джордани, Лючио Галло, Дуэйн Крофт, Орен Градус.

начнется трансляция спектакля для подростков Владимирского областного театра куколНикиты Шмитько про девочку Агату, которая попадает в сказочный лес.

В 12:00 музей Фаберже в своем инстаграме познакомит с модными аксессуарами на экскурсии "Тройка, семерка туз", в 14:00 на своем сайте Вконтакте расскажет о фантазийных предметах "Думай обо мне всегда", а в 15:00 на своей странице в фейсбуке поведает о пасхальном шедевре - "Ордене Святого Георгия".

В 13:00 Берлинская опера порадует любителей Рихарда Вагнера спектаклем "Тристан и Изольда". Постановка Дмитрия Чернякова, дирижер Даниэль Баренбойм. В ролях: Андреас Шагер, Аня Кампе, Екатерина Губанова, Стивен Миллинг, Боаз Дэнеэл.