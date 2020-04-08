Дело «тверского стрелка»: как живет единственная выжившая в кровавой бойне

Лидия Мартынова

В 2017 году в поселке Редкино Тверской области Сергей Егоров расстрелял девять человек. Выжить удалось только Марине Коныгиной, невесте Вячеслава Савельева, на даче которого произошла трагедия.

Массовое убийство произошло в ночь на 4 июня. На даче Вячеслава собралась большая компания. В разгар веселья на вечеринку явился 45-летний электрик Сергей Егоров. Мужчина оказался в нетрезвом виде, и после нескольких пьяных выходок гости буквально вытолкали его за дверь.

Разъяренный Егоров вернулся с ружьем «Сайга» и открыл огонь по всем, кто был в доме Савельева. 21-летняя Марина спряталась на втором этаже дома, укрылась одеялом, прижав к себе собаку Беню. Это спасло ей жизнь. Позже девушка вызвала на место происшествия полицию, которая и задержала убийцу.

«Меня постоянно мучило чувство вины. Я видела, как всех убивали... У меня только полицию получилось вызвать, но люди говорят, что и это уже поступок. Я хотела взять лопату и треснуть Егорова, но не смогла. Очень долго себя корила за это. После случившегося я начала курить, похудела на 16 килограммов буквально за четыре дня. Меня ничего не интересовало и не волновало, я постоянно плакала», — говорит Марина о той трагедии.

В тот роковой момент Марина боялась только одного: если ее убьют, то маме, находящейся в положении, никто не сможет помочь. Рождение младшего брата Богдана буквально вернуло девушку к жизни. Но смириться с потерей близкого человека было невероятно тяжело.

«Вся моя комната была в Славиных фотографиях. Плакала так сильно, что посадила зрение. Постоянно ездила на кладбище и в церковь. Батюшка просил, чтобы я отпустила Славу, потому что ему плохо оттого, что я страдаю. Близкие мне сказали: »Либо ты сейчас свихнешься, либо ты перестаешь это делать». Мне просто запретили ходить на кладбище какое-то время, убрали фотографии и личные вещи Славы», — вспоминает Коныгина.

Через пять месяцев после трагедии Марина начала замечать, что буквально теряет человеческий облик. Девушка решила привести себя в порядок: сходила в парикмахерскую, сделала маникюр. Она не перестала вспоминать о погибшем женихе, но эмоции стали не такими надрывными.

«Боль постепенно уходит. Если раньше я только рыдала от боли, то сейчас чаще думаю о том, как хорошо, что он был в моей жизни. Я благодарна ему за все. Недавно вот нашла нашу со Славой фотографию, когда он в армии был. Сначала поплакала, потом улыбнулась и поцеловала фотку», — говорит Марина.

В прошлом году в жизни девушки произошли приятные перемены. В ноябре она вышла замуж, а в декабре получила повышение по работе — стала директором магазина. Как признается Марина, лишь благодаря обещанию получить высшее образование, которое она дала Вячеславу, она не забросила учебу после его гибели.

Ее муж Александр сначала был просто другом. Марине было трудно подпустить к себе мужчину после смерти Славы.

«Я думала, что не буду ни с кем встречаться еще года три-четыре. Сашу сначала не воспринимала всерьез. Мы начали общаться как друзья. Но он смог подобрать правильные слова, объяснить, что я живой человек и должна продолжать жить, любить. Накануне свадьбы мне снился сон, будто Слава поздравляет меня с замужеством и днем рождения. Во сне был такой солнечный теплый день, там были все, кто погиб... Они сидели счастливые за столом, как будто у них тоже был праздник», — рассказала Марина RT.

Фото: Instagram