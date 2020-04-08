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Депутат Мосгордумы сообщил о положительном анализе на COVID-19

Депутат Мосгордумы сообщил о положительном анализе на COVID-19
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.


"Результат теста, сделанного мною в пятницу - отрицательный (здоров)... Зато мне сегодня позвонили из Медси!... Они сказали, что при повторной проверке теста, сданного мною им во вторник, результат оказался положительным", - написал депутат в Facebook.

Он добавил, что результата теста на коронавирус, сделанного во вторник в Мосгордуме, у него до сих пор нет, как и у его коллег.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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