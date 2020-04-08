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Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги

Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
Кабмин РФ поддержал идею ввести льготы на региональные и местные налоги и отсрочить платежи по ним, сказал РИА Новости глава комитета ГД по федеративному устройству Алексей Диденко по итогам совещания ЛДПР с кабмином.

"Среди прочего, комитет по экономической политике и наш комитет по федеративному устройству предлагали распространить льготы на отдельные виды региональных и местных налогов и отсрочки платежей по ним на субъектово-муниципальном уровне, в целом эта инициатива получила поддержку правительства", - сказал Диденко.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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