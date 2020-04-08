Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к рукам весь космос
Дональд Трамп отказался считать космос всеобщим достоянием и приказал осваивать ресурсы Луны. Президент США подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Соответственно не считают, что к космическому пространству как-то применимо международное право. По сути Америка заявила, что для нее нет никаких препон в коммерческом освоении космоса. И только из-за коронавируса и занятости других стран эта тема не стала поводом для скандала. Малек Дудаков — о грандиозных планах Трампа в космосе и о том, как США установят на Луне и Марсе правила Дикого Запада.
Дикий Запад в космосе
Любой кризис — это подходящий фон для принятия самых спорных и противоречивых политических мер. То же касается и нынешнего финансового кризиса, помноженного еще на мировую эпидемию. Президентская администрация в США задумала начать приватизацию космоса — загодя, надеясь предвосхитить полномасштабное коммерческое освоение безвоздушного пространства.
Дональд Трамп подписал указ о создании официальной стратегии США по развитию космоса. Соответствующая государственная стратегия уже давно существует и каждый год корректируется. Сейчас же речь идет именно о работе частных компаний в космосе. Стратегия появляется как нельзя кстати, ведь роль коммерческого сектора в аэрокосмической отрасли растет из года в год. Только одна компания SpaceX Илона Маска — пожалуй, самый известный пример космического "частника" — планирует в 2020 году совершить 37 запусков. Это треть от общего числа полетов в космос, выполняемых по заказу американской NASA, и больше, чем у всех других стран в мире, включая Россию и Китай.
Кроме SpaceX, есть и другие успешные коммерческие компании, ориентированные на освоение космоса. Но именно детище Маска ставит перед собой самые амбициозные цели: не только заниматься космическим туризмом или, скажем, запуском спутников, но создавать техническую базу для освоения и заселения других планет. В первую очередь Марса — давней мечты Маска, которой он надеется достичь в следующие 20-30 лет.
Однако на пути любых дерзких планов по покорению космоса стоят не только научно-технические преграды. Много вопросов вызывает и состояние международного права в этой области, оно не просто неточное или полное дыр, но еще и устаревшее.
В далеком 1967 году ООН приняла первую и на текущий момент последнюю конвенцию о порядке освоения безвоздушного пространства, которую признают все страны-лидеры космической гонки. Этот договор:
запрещает располагать оружие массового поражения в космосе;
разрешает использовать внеземные объекты лишь в мирных целях;
требует соблюдения принципа "общего блага": космос открыт для любых стран, ни одна из них не может распространять свой суверенитет в его пространстве.
Иными словами, военное и коммерческое развитие космоса на бумаге попросту невозможны. Однако на деле все уже давно не так. Военно-космическая отрасль является одним из главных двигателей освоения космоса и в США, и в России, и в Китае. Теперь к ней постепенно присоединяется и коммерческая сфера. Пока что странам в общем и целом удается избегать конфликтных ситуаций, они лишь ограничиваются "случайным" выводом из строя тех или иных спутников. Но когда речь пойдет о полноценной "колонизации" пространства на внеземных объектах — Луне или Марсе — вопросы национального суверенитета и частной собственности встанут очень остро.
Предположим, что одна из стран или даже какая-нибудь частная корпорация первой начнет строить базы на Марсе. Затем она закроет доступ к своим базам для всех других участников космической гонки. Какие у них есть шансы это опротестовать — броситься в суд? Но это сфера компетенции международного права, а в условиях современной мировой деглобализации его могут без всяких последствий отказаться соблюдать. В итоге и получается, что в марафоне по освоению космоса будет выигрывать тот, кто самый сильный и "зубастый" — выходит, там образуется вылитый Дикий Запад.
Частный космос
Символично, что любые попытки ООН ввести более четкие регламенты ведения хозяйственной деятельности в космосе постоянно натыкались на разные преграды. Принятый в 1979 году и периодически обсуждаемый договор о Луне ратифицировали лишь 18 стран — причем среди них ни одной, которая действительно может отправлять ракеты в космос.
В условиях такой правовой неурядицы инициативу в свои руки забрали США. После победы на промежуточных выборах 2014 года контроль над обеими палатами американского Конгресса оказался прочно в руках республиканцев. Они по традиции являются поборниками как концепции американского суверенитета, так и идеи о всяческой поддержке частной инициативы. Спустя год после тех выборов республиканцы приняли фундаментальный для космической сферы акт под названием SPACE. Аббревиатура эта в переводе означает "Акт о стимулировании частной аэрокосмической конкуренции и предпринимательства". Он позволяет коммерческим фирмам получать в свою собственность любые материалы, добытые в космическом пространстве. Они больше не являются "общественным благом", а превращаются в частную собственность, точно так же, как нефть и газ принадлежат компаниям, извлекшим их из недр земли.
Акт SPACE самым очевидным образом нарушает международную космическую конвенцию ООН 1967 года. Но Америка по давно укорененной привычке предпочитает игнорировать те нормы международного права, что идут вразрез с ее национальными интересами. Особенно это стало отчетливо видно в годы президентства Дональда Трампа. С первых дней на посту главы государства Трампа обвинял "глобалистов" и мировые институты в нападках на суверенитет Америки. Он выстраивал отношения США с остальным миром на принципах политического реализма, realpolitik, отбросив в сторону концепции "общего блага" или взаимной кооперации.
Три приоритета США
То же самое происходит и в космической сфере. Трамп здесь видит три основных приоритета для своей администрации. Первый касается военной отрасли — в конце 2019 года Пентагон официально создал новый вид вооруженных сил США — "космические войска". В бюджете этого года они получили примерно 15 млрд долларов. В их цели входит контроль над военными спутниками и работы в сфере развития сверхзвукового оружия, внедрение технологий 5G и искусственного интеллекта в космической сфере. Но важны не столько их цели, сколько символизм возникновения такого вида войск как отдельного и независимого департамента в составе Пентагона.
Вторым по счету приоритетом является возвращение человека на Луну. Бюджеты NASA растут уже третий год подряд, и от них требуют в 2024 совершить пилотируемый полет на спутник Земли. Дата выбрана не случайно. Ведь это будет последний год второго срока Трампа (если он, конечно, сможет переизбраться в ноябре). Таким, по мнению лидера США, должна быть идеальная кульминация его президентства. Трамп войдет в историю еще и как политик, при котором впервые за 50 лет отправилась экспедиция на Луну.
И, наконец, третий приоритет предусматривает развитие уже частной космической отрасли. Сюда относится и создание стратегии по ее продвижению, к чему имеет отношение последний указ Трампа. Американский президент наверняка постарается пойти еще дальше, чем 5 лет назад продвинулся SPACE-акт Конгресса. В новой ревизии "космического права" стоит ждать и появления концепции суверенитета Америки над колонизированными ею внеземными пространствами. А также права частной собственности коммерческих организаций не только на добытые в космосе материалы, но и на сами недра — Марса, Луны и астероидов.
Конечно, составление такой стратегии — работа на перспективу. С нынешним уровнем развития технологий добычу ископаемых в космосе вряд ли язык повернется назвать очень выгодной затеей. Однако научный прогресс не стоит на месте, и через пару десятилетий ситуация может в корне поменяться. Америка надеется уже сейчас убрать любые возможные правовые препоны перед коммерческим освоением безвоздушного пространства. В других условиях подобное игнорирование международного права наверняка привело бы к крупному общественному скандалу. Но сейчас весь мир отвлечен на решение более насущных и земных проблем, поэтому "космическая одиссея" Трампа проходит пока совсем незаметно.