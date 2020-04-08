Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к рукам весь космос

Вадим Карасев

Дональд Трамп отказался считать космос всеобщим достоянием и приказал осваивать ресурсы Луны. Президент США подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Соответственно не считают, что к космическому пространству как-то применимо международное право. По сути Америка заявила, что для нее нет никаких препон в коммерческом освоении космоса. И только из-за коронавируса и занятости других стран эта тема не стала поводом для скандала. Малек Дудаков — о грандиозных планах Трампа в космосе и о том, как США установят на Луне и Марсе правила Дикого Запада.

Дикий Запад в космосе



Любой кризис — это подходящий фон для принятия самых спорных и противоречивых политических мер. То же касается и нынешнего финансового кризиса, помноженного еще на мировую эпидемию. Президентская администрация в США задумала начать приватизацию космоса — загодя, надеясь предвосхитить полномасштабное коммерческое освоение безвоздушного пространства.

Дональд Трамп подписал указ о создании официальной стратегии США по развитию космоса. Соответствующая государственная стратегия уже давно существует и каждый год корректируется. Сейчас же речь идет именно о работе частных компаний в космосе. Стратегия появляется как нельзя кстати, ведь роль коммерческого сектора в аэрокосмической отрасли растет из года в год. Только одна компания SpaceX Илона Маска — пожалуй, самый известный пример космического "частника" — планирует в 2020 году совершить 37 запусков. Это треть от общего числа полетов в космос, выполняемых по заказу американской NASA, и больше, чем у всех других стран в мире, включая Россию и Китай.



Количество запусков ракет SpaceX по годам

Кроме SpaceX, есть и другие успешные коммерческие компании, ориентированные на освоение космоса. Но именно детище Маска ставит перед собой самые амбициозные цели: не только заниматься космическим туризмом или, скажем, запуском спутников, но создавать техническую базу для освоения и заселения других планет. В первую очередь Марса — давней мечты Маска, которой он надеется достичь в следующие 20-30 лет.

Однако на пути любых дерзких планов по покорению космоса стоят не только научно-технические преграды. Много вопросов вызывает и состояние международного права в этой области, оно не просто неточное или полное дыр, но еще и устаревшее.

В далеком 1967 году ООН приняла первую и на текущий момент последнюю конвенцию о порядке освоения безвоздушного пространства, которую признают все страны-лидеры космической гонки. Этот договор:

запрещает располагать оружие массового поражения в космосе;разрешает использовать внеземные объекты лишь в мирных целях;требует соблюдения принципа "общего блага": космос открыт для любых стран, ни одна из них не может распространять свой суверенитет в его пространстве.

Иными словами, военное и коммерческое развитие космоса на бумаге попросту невозможны. Однако на деле все уже давно не так. Военно-космическая отрасль является одним из главных двигателей освоения космоса и в США, и в России, и в Китае. Теперь к ней постепенно присоединяется и коммерческая сфера. Пока что странам в общем и целом удается избегать конфликтных ситуаций, они лишь ограничиваются "случайным" выводом из строя тех или иных спутников. Но когда речь пойдет о полноценной "колонизации" пространства на внеземных объектах — Луне или Марсе — вопросы национального суверенитета и частной собственности встанут очень остро.

SpaceX 6 апреля произвела запуск и доставила на МКС ресурсы в рамках постоянного соглашения с NASA | Фото: SpaceX Twitter

Предположим, что одна из стран или даже какая-нибудь частная корпорация первой начнет строить базы на Марсе. Затем она закроет доступ к своим базам для всех других участников космической гонки. Какие у них есть шансы это опротестовать — броситься в суд? Но это сфера компетенции международного права, а в условиях современной мировой деглобализации его могут без всяких последствий отказаться соблюдать. В итоге и получается, что в марафоне по освоению космоса будет выигрывать тот, кто самый сильный и "зубастый" — выходит, там образуется вылитый Дикий Запад.

Частный космос

Символично, что любые попытки ООН ввести более четкие регламенты ведения хозяйственной деятельности в космосе постоянно натыкались на разные преграды. Принятый в 1979 году и периодически обсуждаемый договор о Луне ратифицировали лишь 18 стран — причем среди них ни одной, которая действительно может отправлять ракеты в космос.

В условиях такой правовой неурядицы инициативу в свои руки забрали США. После победы на промежуточных выборах 2014 года контроль над обеими палатами американского Конгресса оказался прочно в руках республиканцев. Они по традиции являются поборниками как концепции американского суверенитета, так и идеи о всяческой поддержке частной инициативы. Спустя год после тех выборов республиканцы приняли фундаментальный для космической сферы акт под названием SPACE. Аббревиатура эта в переводе означает "Акт о стимулировании частной аэрокосмической конкуренции и предпринимательства". Он позволяет коммерческим фирмам получать в свою собственность любые материалы, добытые в космическом пространстве. Они больше не являются "общественным благом", а превращаются в частную собственность, точно так же, как нефть и газ принадлежат компаниям, извлекшим их из недр земли.

Форматы добычи полезных ископаемых в космосе, некоторые предлагались еще при Обаме 1/3Форматы добычи полезных ископаемых в космосе, некоторые предлагались еще при Обаме 2/3Форматы добычи полезных ископаемых в космосе, некоторые предлагались еще при Обаме 3/3

Акт SPACE самым очевидным образом нарушает международную космическую конвенцию ООН 1967 года. Но Америка по давно укорененной привычке предпочитает игнорировать те нормы международного права, что идут вразрез с ее национальными интересами. Особенно это стало отчетливо видно в годы президентства Дональда Трампа. С первых дней на посту главы государства Трампа обвинял "глобалистов" и мировые институты в нападках на суверенитет Америки. Он выстраивал отношения США с остальным миром на принципах политического реализма, realpolitik, отбросив в сторону концепции "общего блага" или взаимной кооперации.

Три приоритета США

То же самое происходит и в космической сфере. Трамп здесь видит три основных приоритета для своей администрации. Первый касается военной отрасли — в конце 2019 года Пентагон официально создал новый вид вооруженных сил США — "космические войска". В бюджете этого года они получили примерно 15 млрд долларов. В их цели входит контроль над военными спутниками и работы в сфере развития сверхзвукового оружия, внедрение технологий 5G и искусственного интеллекта в космической сфере. Но важны не столько их цели, сколько символизм возникновения такого вида войск как отдельного и независимого департамента в составе Пентагона.

Вторым по счету приоритетом является возвращение человека на Луну. Бюджеты NASA растут уже третий год подряд, и от них требуют в 2024 совершить пилотируемый полет на спутник Земли. Дата выбрана не случайно. Ведь это будет последний год второго срока Трампа (если он, конечно, сможет переизбраться в ноябре). Таким, по мнению лидера США, должна быть идеальная кульминация его президентства. Трамп войдет в историю еще и как политик, при котором впервые за 50 лет отправилась экспедиция на Луну.

Трамп после подписания акта о возрождении Национального космического совета | Фото: NASA

И, наконец, третий приоритет предусматривает развитие уже частной космической отрасли. Сюда относится и создание стратегии по ее продвижению, к чему имеет отношение последний указ Трампа. Американский президент наверняка постарается пойти еще дальше, чем 5 лет назад продвинулся SPACE-акт Конгресса. В новой ревизии "космического права" стоит ждать и появления концепции суверенитета Америки над колонизированными ею внеземными пространствами. А также права частной собственности коммерческих организаций не только на добытые в космосе материалы, но и на сами недра — Марса, Луны и астероидов.

Конечно, составление такой стратегии — работа на перспективу. С нынешним уровнем развития технологий добычу ископаемых в космосе вряд ли язык повернется назвать очень выгодной затеей. Однако научный прогресс не стоит на месте, и через пару десятилетий ситуация может в корне поменяться. Америка надеется уже сейчас убрать любые возможные правовые препоны перед коммерческим освоением безвоздушного пространства. В других условиях подобное игнорирование международного права наверняка привело бы к крупному общественному скандалу. Но сейчас весь мир отвлечен на решение более насущных и земных проблем, поэтому "космическая одиссея" Трампа проходит пока совсем незаметно.