Две спаривавшихся 41 миллион лет назад мухи были найдены в янтаре

Вадим Карасев

Ученые из Университета Монаша, Национального австралийского музея, Технологического университета Суинберна, Королевских ботанических садов Виктории (Австралия), Института наук о Земле и земных ресурса в Падуе (Италия), Мадридского университета Комплутенсе, Института геологии и горного дела (Испания), Стокгольмского музея естественной истории (Швеция) и Плимутского университета (Великобритания) представили в журнале Scientific Reports обзор находок ископаемых животных, растений и грибов в янтаре, добытом в южном полушарии.

Подавляющее большинство палеонтологических материалов, получаемых из янтаря, относится к северному полушарию Земли. Их источником служит балтийский янтарь, янтарь из Мьянмы и из Доминиканской республики, расположенной в восточной части острова Гаити. Южное полушарие представлено лишь единичными находками. В новой работе международного коллектива описан целый ряд новых образцов янтаря возрастом от 230 до 40 миллионов лет. В начале этого периода Австралия еще входила в состав суперконтинента Пангеи, но вскоре произошло разделение Пангеи на два континента, и Австралия вместе с Южной Америкой, Антарктидой, Африкой, Новой Зеландией, Мадагаскаром и Индостаном вошла в южный континент Гондвану. Около 150 миллионов лет назад Гондвана разделилась на западную и восточную (Австралия, Антарктида, Мадагаскар и Индостан), а еще через 25 миллионов лет отделились соединенные Австралия и Антарктида. Разделение этих двух континентов произошло примерно 40 миллионов лет назад.

Образцы янтаря с заключенными в них животными и растениями найдены в австралийских штатах Виктория и Тасмания, а также на Южном острове Новой Зеландии и на островах Чатэм. Всего ученые обследовали почти шесть тысяч находок, среди которых древние насекомые, паукообразные, растения и другие организмы. К наиболее примечательным образцам относят древнейших найденных в Австралии муравьев. Они были найдены в штате Виктория и, вероятно, принадлежат к уже известному роду Monomorium.

Другой интересной находкой стали две мухи, застывшие в капле смолы, которая потом превратилась в янтарь, прямо в момент спаривания. Их возраст составляет 41 миллион лет, а принадлежат они к семейству мух-зеленушек (Dolichopodidae), процветающему и в современном мире. Находка, по словам исследователей, дает редкую информацию о брачном поведении древних насекомых.