Единый реестр турагентов поможет защитить интересы потребителей

Влада Некрасова

На одном из апрельских пленарных заседаний Государственная Дума планирует рассмотреть правительственные законопроекты о создании в стране единого федерального реестра туристических агентов и мерах ответственности для нарушителей.

Согласно действующей редакции Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ» турагентам не требуется специального разрешения на деятельность. Такие предприниматели только заключают договор с туристическими фирмами, согласно которому предоставляют услуги, сформированные туроператором.

В кабмине подсчитали, что турагентов в России насчитывается от 20 до 30 тысяч. Вместе с тем анализ законодательства выявил ряд пробелов в этой сфере. В частности, многие граждане и турагенты страдают от закрытия центров бронирования.

«Законопроект направлен на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности», — говорится в пояснительной записке.

В Правительстве предлагают ввести с 1 января 2021 года единый федеральный реестр турагентов как подсистему информационной системы «Единый федеральный реестр туроператоров». В нём будет отражена информация о турагентах, таким образом, турист сможет получить достоверную информацию о праве турагента на продажу услуг. Турагент сможет заниматься продвижением и реализацией туристского продукта со дня размещения сведений о нём в реестре.

Сведения о турагенте будет вносить в реестр туроператор. Он также будет обязан вносить данные об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом в срок, но не позже, чем через три рабочих дня.

Вторым законопроектом предлагается ввести ответственность турагента за деятельность по продвижению или реализации туристского продукта туроператора, с которым у него отсутствует действующий договор, а также за осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре турагентов.

Кроме того, предлагается установить административную ответственность туроператора, который не внёс сведения о турагентах в реестр, внёс их с нарушением установленного законодательством порядка, либо вовсе предоставил недостоверную информацию.

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