Екатерина Климова поделилась отпускными кадрами с детьми из домашнего архива

Вадим Карасев

Как и большинство россиян, находясь на самоизоляции, 42-летняя Екатерина Климова ностальгирует по безоблачным временам, когда коронавирус еще не добрался до нашей страны, а все границы были открыты. Несколько часов назад акриса поделилась в инстаграме серией снимков, сделанных во время зимнего отдыха с детьми на Бали. На этих кадрах Климова вместе с сыновьями Матвеем и Корнеем и младшей дочерью Беллой прогуливается вдоль океана и наслаждается потрясающей погодой.





Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем и дочерью БеллойЕкатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем

Воспоминания как сны, реальность как фантастика (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— подписала фотографии Екатерина.

В комментариях подписчики поделились своими переживаниями, связанными с тяжелыми карантинными временами, выразили надежду, что вспышка вируса скоро сойдет на нет, и мы снова сможем путешествовать по всему миру, а также отметили, в какой потрясающей форме находится мать четверых детей:

Катя, вы неприлично хорошо выглядите!Какая вы молодая и красивая!Восхитительная,Какая ж вы красотка!













Сейчас же Екатерина Климова соблюдает режим самоизоляции и все освободившееся время посвящает своим четверым детям. Недавно она опубликовала в инстаграме ролик, в котором поделилась своим мнением по поводу ситуации с коронавирусом: в нем она поблагодарила врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом, а также призвала всех соблюдать рекомендации президента, сидеть дома, не паниковать, заниматься физической активностью и пить поменьше алкоголя.

Напомним, что Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшая, 18-летняя Елизавета, родилась в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья, 14-летний Матвей и 12-летний Корней, появились в браке с Игорем Петренко, а младшая дочь, 4-летняя Белла, — родилась в браке с Гелой Месхи, уже бывшим мужем звезды.

Не так давно Екатерина призналась, что ей не удается построить личную жизнь из-за собственного перфекционизма.





Екатерина Климова с сыновьями Корнеем и Матвеем и дочерьми Лизой и Беллой