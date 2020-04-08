Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Екатерина Климова поделилась отпускными кадрами с детьми из домашнего архива

Екатерина Климова поделилась отпускными кадрами с детьми из домашнего архива

Екатерина Климова поделилась отпускными кадрами с детьми из домашнего архива

Как и большинство россиян, находясь на самоизоляции, 42-летняя Екатерина Климова ностальгирует по безоблачным временам, когда коронавирус еще не добрался до нашей страны, а все границы были открыты. Несколько часов назад акриса поделилась в инстаграме серией снимков, сделанных во время зимнего отдыха с детьми на Бали. На этих кадрах Климова вместе с сыновьями Матвеем и Корнеем и младшей дочерью Беллой прогуливается вдоль океана и наслаждается потрясающей погодой.


Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем и дочерью Беллой
Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем

Воспоминания как сны, реальность как фантастика (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— подписала фотографии Екатерина.

В комментариях подписчики поделились своими переживаниями, связанными с тяжелыми карантинными временами, выразили надежду, что вспышка вируса скоро сойдет на нет, и мы снова сможем путешествовать по всему миру, а также отметили, в какой потрясающей форме находится мать четверых детей:

Катя, вы неприлично хорошо выглядите!Какая вы молодая и красивая!Восхитительная,Какая ж вы красотка!




Сейчас же Екатерина Климова соблюдает режим самоизоляции и все освободившееся время посвящает своим четверым детям. Недавно она опубликовала в инстаграме ролик, в котором поделилась своим мнением по поводу ситуации с коронавирусом: в нем она поблагодарила врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом, а также призвала всех соблюдать рекомендации президента, сидеть дома, не паниковать, заниматься физической активностью и пить поменьше алкоголя.

Напомним, что Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшая, 18-летняя Елизавета, родилась в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья, 14-летний Матвей и 12-летний Корней, появились в браке с Игорем Петренко, а младшая дочь, 4-летняя Белла, — родилась в браке с Гелой Месхи, уже бывшим мужем звезды.

Не так давно Екатерина призналась, что ей не удается построить личную жизнь из-за собственного перфекционизма.


Екатерина Климова с сыновьями Корнеем и Матвеем и дочерьми Лизой и Беллой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Что пишут в Телеграме: 8 апреля
Что пишут в Телеграме: 8 апреля
Актера гей-шоу нашли мертвым в Подмосковье
Актера гей-шоу нашли мертвым в Подмосковье
Российский госдолг оказался никому не нужен
Российский госдолг оказался никому не нужен
Играющая по нотам США: ОЗХО обвинила ВВС Сирии в «химатаке» в 2017 году
Играющая по нотам США: ОЗХО обвинила ВВС Сирии в «химатаке» в 2017
Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд
Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд
Екатерина Климова поделилась отпускными кадрами с детьми из домашнего архива
Екатерина Климова поделилась отпускными кадрами с детьми из домашнего
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Ведущий Первого канала назвал Путина Познером
Ведущий Первого канала назвал Путина Познером
Древесные кольца помогли уточнить дату извержения вулкана на острове Санторин
Древесные кольца помогли уточнить дату извержения вулкана на острове
В обращении Путина нашли фразу из выступления адвоката времен Российской империи
В обращении Путина нашли фразу из выступления адвоката времен
Стас Михайлов: «Мне диагностировали двустороннюю пневмонию»
Стас Михайлов: «Мне диагностировали двустороннюю пневмонию»
Ассоциация Блокчейнов просит суд пересмотреть решение по Telegram Павла Дурова
Ассоциация Блокчейнов просит суд пересмотреть решение по Telegram

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к рукам весь космос
Дикий Запад на Луне и Марсе: как Трамп под шум коронавируса прибрал к

Еще по теме

Актриса Екатерина Климова удивила фигурой в бикини (фото)
Екатерина Климова продемонстрировала свою фигуру в купальнике
Екатерина Климова показала сексуальное фото в платье
Екатерина Климова поделилась пикантным снимком с подписчиками в Instagram