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Елизавета Боярская и Максим Матвеев отметили день рождения старшего сына

Елизавета Боярская и Максим Матвеев отметили день рождения старшего сына

Вчера старшему сыну 34-летней Елизаветы Боярской и 37-летнего Максима Матвеева Андрею исполнилось восемь лет. Праздник семья отметила узким кругом — супруги соблюдают правила самоизоляции и призывают общественность следовать их примеру.

В инстаграме Боярская поделилась семейным снимком вместе с мужем и виновником торжества.


Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыном Андреем

Сокровище наше, Андрюша, 8 лет! 8 лет — чистого счастья! Расти здоровеньким, веселым, умным, добрым, справедливым, щедрым мальчиком! Ничего не бойся, твоя большая семья всегда рядом, мы тебя очень любим. P.S: праздник — праздником, но мы сидим дома, пожалуйста, давайте проявим терпение и заботу друг о друге! Мы скоро обязательно будем гулять и наслаждаться весенней погодой, надо только немного подождать! Пожалуйста, оставайтесь дома! Спасибо. Всем чудесного настроения (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала актриса.

А вот самый младший член актерской семьи, годовалый Григорий, в кадр не попал — супруги пока не готовы показывать его общественности, поэтому всячески ограждают его от внимания посторонних.


Максим Матвеев с сыном Гришей

Несмотря на почти семилетнюю разницу в возрасте у Андрея и Гриши, по словам их мамы, они прекрасно между собой ладят.

У моих мальчиков сложились хорошие отношения, несмотря на большую разницу в возрасте, им друг с другом здорово, — признавалась она в интервью.


К поздравлениям счастливых родителей присоединились многие их звездные друзья: теплые слова в адрес именинника написали Светлана Устинова, Екатерина Вуличенко, Юлия Пересильд и другие. А актер Артем Ткаченко и вовсе отметил сходство Андрея с Леонардо ДиКаприо. Впрочем, подписчики Боярской сошлись во мнении, что мальчик — копия своей мамы.

Улыбка и ямочки — мамины,

— написали ей в комментариях.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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