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ЕР предлагает увеличить порог по ипотеке для кредитных каникул

ЕР предлагает увеличить порог по ипотеке для кредитных каникул
"Единая Россия" предлагает правительству РФ увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении "кредитных каникул", заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с пандемией коронавируса в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить "кредитные каникулы". Турчак, слова которого цитирует пресс-служба ЕР, напомнил, что в понедельник правительство опубликовало постановление, по нему максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие каникулы, составит 1,5 миллиона. Эта мера коснется примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране, отметил Турчак. По его словам, необходимо увеличить максимальный порог ипотечного займа, при котором граждане могут уйти на кредитные каникулы.

"Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в сфере ипотечного кредитования, провели консультации с правительством и считаем необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа, для того чтобы граждане взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на кредитные каникулы. Наша задача - помочь как можно большему числу людей, в случае если они попадут в сложное финансовое положение", - заявил Турчак.

По информации, полученной партией в ходе анализа рынка ипотечного кредитования страны, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 миллионов рублей. В ЕР также отметили, что в крупных городах стоимость жилья выше, чем в среднем по стране, поэтому большинство их жителей не сможет уйти на кредитные каникулы, если их условия не будут изменены.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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