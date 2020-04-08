ЕР предлагает увеличить порог по ипотеке для кредитных каникул

Лидия Мартынова

"Единая Россия" предлагает правительству РФ увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении "кредитных каникул", заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с пандемией коронавируса в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить "кредитные каникулы". Турчак, слова которого цитирует пресс-служба ЕР, напомнил, что в понедельник правительство опубликовало постановление, по нему максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие каникулы, составит 1,5 миллиона. Эта мера коснется примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране, отметил Турчак. По его словам, необходимо увеличить максимальный порог ипотечного займа, при котором граждане могут уйти на кредитные каникулы.

"Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в сфере ипотечного кредитования, провели консультации с правительством и считаем необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа, для того чтобы граждане взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на кредитные каникулы. Наша задача - помочь как можно большему числу людей, в случае если они попадут в сложное финансовое положение", - заявил Турчак.

По информации, полученной партией в ходе анализа рынка ипотечного кредитования страны, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 миллионов рублей. В ЕР также отметили, что в крупных городах стоимость жилья выше, чем в среднем по стране, поэтому большинство их жителей не сможет уйти на кредитные каникулы, если их условия не будут изменены.