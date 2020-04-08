ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6 млрд

Алексей Вольцев

8 апреля 2020 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейский союз предоставит адресную финансовую помощь в размере € 15,6 млрд своим странам-партнерам для защиты от пандемии коронавируса. Совместные действия Европейского Союза со странами-партнерами направлены на преодоление кризиса в области здравоохранения и удовлетворение вытекающих из него гуманитарных потребностей, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии стран-партнеров, а также на укрепление их потенциала в области исследований и готовности к борьбе с пандемией и смягчения социально-экономических последствий.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшее время ЕС созовет виртуальную донорскую конференцию для сбора необходимого финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для поддержки наиболее уязвимых стран.

Европейская комиссия также обеспечит, чтобы значительные суммы из средств ЕС, ранее выделенные государствам-партнерам, также были использованы для борьбы с последствиями коронавируса.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи объявил, что в рамках глобального реагирования на пандемию Европейский союз направит более € 3,8 млрд государствам-партнерам на Западные Балканы и в страны Восточного и Южного соседства. Эти средства должны пойти на срочное реагирование на кризис здравоохранения, укрепление систем здравоохранения и смягчение социально-экономических последствий пандемии.

Согласно информации, представленной Европейской комиссией, в рамках пакета в размере € 15,6 млрд государствам-партнерам Африке будет выделено € 3,25 млрд, из которых € 1,19 млрд причитается странам-партнерам по североафриканской политике соседства. Среди запланированных получателей помощи ЕС числится и Турция, которая получит € 800 млн. Общий пакет включает в себя и гарантии кредитов в размере € 1,42 млрд для Африки и стран-соседей ЕС, источником которых является Европейский фонд устойчивого развития.

Для принятия мер реагирования на чрезвычайные ситуации Европейский союз выделит помощь в размере € 502 млн. Из этих средств будет непосредственно поддерживаться укрепление готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них стран с более слабыми системами здравоохранения и тех, кто сталкивается с гуманитарными кризисами. По этой статье будет поддержано, в частности, расширение производства средств индивидуальной защиты и медицинских изделий в Европе в целях удовлетворения неотложных потребностей в Европе и в странах-партнерах.

Из помощи в размере € 2,8 млрд на исследования и совершенствование систем здравоохранения и водоснабжения будут финансироваться и собственные исследования ЕС в области диагностики, лечения и профилактики.