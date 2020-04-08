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Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд

Евросоюз назвал новые сроки запрета на въездФото: Roland Tarcillion / Getty Images

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан на въезд и внутри Шенгенской зоны до 15 мая из-за пандемии коронавируса. Новые сроки запрета названы на сайте Еврокомиссии.

16 марта сообщалось, что временный запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 продлится 30 дней. Исключения сделаны для граждан и жителей ЕС и членов их семей. Запрет также не касается работников сферы здравоохранения, исследователей, работающих над сдерживанием коронавируса, и дипломатов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заражения, умерли более 83 тысяч человек, более 307 тысяч вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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