Евросоюз назвал новые сроки запрета на въезд

Вадим Карасев

Фото: Roland Tarcillion / Getty Images

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан на въезд и внутри Шенгенской зоны до 15 мая из-за пандемии коронавируса. Новые сроки запрета названы на сайте Еврокомиссии.

16 марта сообщалось, что временный запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 продлится 30 дней. Исключения сделаны для граждан и жителей ЕС и членов их семей. Запрет также не касается работников сферы здравоохранения, исследователей, работающих над сдерживанием коронавируса, и дипломатов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заражения, умерли более 83 тысяч человек, более 307 тысяч вылечились.