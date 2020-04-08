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Фестиваль «Дикая мята» запустит на YouTube шоу о музыкантах «новой искренности»

Фестиваль «Дикая мята» запустит на YouTube шоу о музыкантах «новой искренности»МаякФото: пресс-служба фестиваля

Команда независимого музыкального фестиваля «Дикая мята» запускает новый онлайн-проект — YouTube-шоу Mint Music Home, сообщили «Ленте.ру» организаторы фестиваля.

Героями шоу станут музыканты поколения «новой искренности». Первый выпуск выйдет 8 апреля и будет посвящен исполнительнице Маяк, которую называют голосом квир-сообщества и ярчайшим представителем пост-бардов. Отмечается, что Маяк приехала на Mint Music Home, чтобы рассказать, как отличница, окончившая школу с золотой медалью, стала петь на улицах, что нужно сделать, чтобы справиться с потоками сетевой ненависти, и как победить, выйдя на боксерский ринг против парня.

Помимо музыкальных выступлений, зрителей ждут интервью с исполнителями. С музыкантами будут общаться продюсер «Дикой Мяты» Андрей Клюкин и постоянная ведущая фестиваля Юкля Воронцова.

Организаторы Mint Music Home также анонсируют интригу: участником шоу станет «загадочный участник» — пианист Павлик, чью личность авторы канала решили не раскрывать, однако, как подчеркивается, именно он стоит за рядом музыкальных прорывов последних лет.

Всего в эфир будет выпущена 21 программа. В период карантина выпуски будут выходить раз в две недели.

«Дикая мята» существует с 2008 года. Последние годы фестиваль проводится в Тульской области. В 2020 году мероприятие запланировано на 19-21 июня.

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По материалам: lenta.ru

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