Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Госсовет Италии выступил против онлайн-заявок для прибывающих на Сицилию через порт Мессины

Госсовет Италии выступил против онлайн-заявок для прибывающих на Сицилию через порт Мессины

Госсовет Италии выступил против онлайн-заявок для прибывающих на Сицилию через порт Мессины

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Государственный совет Италии поддержал требование МВД о «немедленной отмене» вступившего в силу постановления городских властей Мессины, согласно которому попасть на остров Сицилия через городской порт можно лишь по предварительной онлайн-заявке, поданной за 48 часов до поездки, сообщает ANSA.

Инициатором принятия постановления выступил мэр Катэно Де Лука, считающий, что декрет министра инфраструктуры и транспорта Паолы Де Микеле от 16 марта о запрете пассажирского сообщения с островом из-за коронавируса не выполняется. Первый гражданин Мессины даже пригрозил блокировать движение паромных судов через пролив, отделяющий Сицилию от материковой части Италии, если оно будет осуществляться в разрез с распоряжением.

В решении Госсовета — консультативного административно-юридического органа, в обязанности которого, в частности, входит рассмотрение обращений по поводу незаконности административных актов, говорится, что при наличии чрезвычайной ситуации национального характера действия областных и местных властей, «даже при соблюдении их конституционно гарантируемой автономии», не должны сводить на нет меры, принимаемые в рамках общей стратегии.

В сообщении указывается, что теперь, основываясь на мнении госсовета, совет министров страны должен вынести свое решение и оформить его декретом президента страны.    

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»
Василиса Володина отказалась от съемок «Давай поженимся!»
Надбавки, кредитные каникулы, страховые гарантии: кому Путин пообещал поддержку в новом обращении
Надбавки, кредитные каникулы, страховые гарантии: кому Путин пообещал
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом ударит по бюджету
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом ударит по бюджету
Билли Айлиш рассказала о своей самоизоляции
Билли Айлиш рассказала о своей самоизоляции
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов
Передача России Александровского подворья в Иерусалиме приостановлена
Передача России Александровского подворья в Иерусалиме приостановлена
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Сын президента Сербии заразился коронавирусом
Эксперт назвал регионы, которым будет сложнее справиться с COVID-19
Эксперт назвал регионы, которым будет сложнее справиться с COVID-19
Бен Аффлек и Ана де Армас самоизолировались в доме актера: "Они прекрасно проводят время"
Бен Аффлек и Ана де Армас самоизолировались в доме актера: "Они
В Москве каждые пять дней проводят дезинфекцию улиц
В Москве каждые пять дней проводят дезинфекцию улиц
Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус
Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

В Италии от коронавируса умерли два человека
Туман остановил работу Керченской паромной переправы
Ренци хочет вернуться к идее строительства моста через Мессинский пролив
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом