Госсовет Италии выступил против онлайн-заявок для прибывающих на Сицилию через порт Мессины

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Государственный совет Италии поддержал требование МВД о «немедленной отмене» вступившего в силу постановления городских властей Мессины, согласно которому попасть на остров Сицилия через городской порт можно лишь по предварительной онлайн-заявке, поданной за 48 часов до поездки, сообщает ANSA.

Инициатором принятия постановления выступил мэр Катэно Де Лука, считающий, что декрет министра инфраструктуры и транспорта Паолы Де Микеле от 16 марта о запрете пассажирского сообщения с островом из-за коронавируса не выполняется. Первый гражданин Мессины даже пригрозил блокировать движение паромных судов через пролив, отделяющий Сицилию от материковой части Италии, если оно будет осуществляться в разрез с распоряжением.

В решении Госсовета — консультативного административно-юридического органа, в обязанности которого, в частности, входит рассмотрение обращений по поводу незаконности административных актов, говорится, что при наличии чрезвычайной ситуации национального характера действия областных и местных властей, «даже при соблюдении их конституционно гарантируемой автономии», не должны сводить на нет меры, принимаемые в рамках общей стратегии.

В сообщении указывается, что теперь, основываясь на мнении госсовета, совет министров страны должен вынести свое решение и оформить его декретом президента страны.