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Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты

Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планетыМихаил КовальчукФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук рассказал, что появление коронавируса связано с изменением контроля за планетой. Свою точку зрения он изложил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», подключившись к ней по видеосвязи. Запись опубликована на YouTube.

По мнению Ковальчука, в последнее время сложилось множество проблем, которые непременно должны были привести к смене миропорядка. «Сегодня один этот вирус, которого никто не видел, полностью остановил мировую систему. А это что означает? Появился колоссальный совершенно вариант управления миром», — заявил член-корреспондент РАН.

Он отметил, что новый вариант управления планетой, созданный из-за пандемии, будет работать на «животном страхе смерти». «У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева. При этом Ковальчук не стал уточнять, какова, по его мнению природа вируса.

Ранее Соловьев раскритиковал россиян, которые жалуются на нехватку медицинских масок в аптеках. По его мнению, людям «было бы спокойнее», если бы они потратили время на то, чтобы сшить маску самостоятельно, а не на гневные посты.

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По материалам: lenta.ru

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