Граждане Испании смогут вернуться домой из России рейсом "Аэрофлота"

Алексей Вольцев

Граждане Испании могут вернуться домой из России рейсом авиакомпании "Аэрофлот", который запланирован на 10 апреля, говорится в сообщении посольства Испании в РФ.

"Авиакомпания "Аэрофлот" проинформировала нас, что в ближайшую пятницу, 10 апреля запланирован рейс в Мадрид. Если он будет подтверждён, то отправится из аэропорта Шереметьево в 06.40 и прибудет в Мадрид в 12.00 того же дня", - говорится в сообщении посольства.

По информации испанской дипмиссии, "Аэрофлот" согласен взять на борт испанских граждан, если будет достаточное число желающих, цена билета будет также зависеть от количества желающих".

При этом в посольстве отметили, что билеты на рейс не будут доступны онлайн, в среду авиакомпания намерена уведомить о часах работы и пунктах продажи билетов.