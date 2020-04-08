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Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию формируется удаленно

Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию формируется удаленно

Система общественных палат России ведет удаленную работу по формированию корпуса наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом рассказал руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.

До введения режима самоизоляции система общественных палат провела более 160 обучающих мероприятий в 81 регионе. Сейчас эти  мероприятия продолжаются в удаленном режиме в формате видеоконференций и вебинаров. 

"Продолжается подготовка списков наблюдателей. 25 тысяч человек успели подать документы на рассмотрение еще до начала режима самоизоляции. И на данный момент известно более чем о 37,5 тысячи желающих присоединиться к этой работе. Таким образом, можно сказать, что мы уже преодолели отметку в 1040 организаций-партнеров и 62 тысячи кандидатов", — сказал Григорьев. 

Сообщается, что Общественные палаты уже подписали соглашения об участии в общественном наблюдении за голосованием с 1044 общественными и политическими структурами, включая 12 политических партий (ЛДПР, "Гражданская платформа", "Единая Россия", "Казачья партия Российской Федерации", "Коммунисты России", Политическая партия, Коммунистическая партия социальной справедливости, Партия роста, "Патриоты России", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Зеленые", "Справедливая Россия", региональное отделение КПРФ.) Кроме этого, подписаны соглашения с 182 профессиональными организациями, 138 организациями, занимающимися защитой интересов жителей региона, 108 благотворительными, 100 молодежными, 96 национальными организациями, 94 организациями ветеранов, 71 организацией в сфере защиты здоровья и поддержки спорта, 66 профсоюзными, 54 женскими, 43 правозащитными, 35 патриотического воспитания, 22 организациями защиты семьи и детства, 13 защиты прав граждан старшего возраста, 11 экологическими, семью религиозными организациями.

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По материалам: uposters.ru

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