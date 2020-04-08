Играющая по нотам США: ОЗХО обвинила ВВС Сирии в «химатаке» в 2017 году

Анастасия Иванова

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО, штаб-квартира в Гааге) сегодня, 8 апреля, распространила заявление, согласно которому Военно-воздушные силы Сирии несут ответственность за осуществление «серии химических атак с использованием зарина и хлора в конце марта 2017 года в городе Эль-Латамна» в провинции Хама. В докладе отмечается, что Группа по расследованию и идентификации, созданная ОЗХО в 2018 году, выявила «источник (химического) нападения» в Сирии, передаёт из Гааги агентство Associated Press.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что теперь возглавляемая им организация, «генеральный секретарь ООН и международное сообщество в целом, должны предпринять любые дальнейшие действия, которые они сочтут необходимыми».

Координатор следственной группы Сантьяго Оньате-Лаборде указал, что специалисты ОЗХО пришли к выводу о том, что «есть разумные основания полагать, что лица, которые использовали в качестве химического оружия в Эль-Латамне 24 и 30 марта 2017 года зарин, и 25 марта 2017 года хлор принадлежали к ВВС Сирии».

В пространном отчёте утверждается, что 24 марта 2017 г. военный самолёт Су-22 из 50-й бригады 22-й воздушной дивизии сирийских арабских военно-воздушных сил покинул авиабазу «Шайрат» (провинция Хомс. — Ред.) и сбросил авиабомбу М4000 с зарином в южной части Эль-Латамны, поразив по меньшей мере 16 человек. Днём позже вертолёт сирийских ВВС сбросил баллон с хлором на городскую больницу, в результате чего пострадали по меньшей мере 30 человек. 27 марта того же года самолёт Су-22 сбросил бомбу M4000 с зарином в южной части Эль-Латамны, поразив около 60 человек.

Реакции официального Дамаска на обвинения ОЗХО пока не последовало.

Как сообщало ИА Newstes, Россия не оставит без ответа провокации так называемой волонтёрской организации «Белые каски» на территории Сирии, и все виновные в инсценировке химических атак должны понести наказание. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» в марте заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. По его словам, добиться правды в ОЗХО, которая находится под влиянием Соединённых Штатов, очень сложно.

«Технический секретариат полностью приватизирован западными странами во главе с США. Но это не означает, что мы опускаем руки и собираемся мириться с такой ситуацией. Мы будем и дальше настаивать на том, чтобы были найдены адекватные решения», — рассказал Шульгин.

Российский постпред при ОЗХО объяснил, что организация существует за счёт ассигнований из добровольных фондов, куда «американцы закачивают деньги». Таким образом, получается как в пословице: «кто платит, тот и заказывает музыку», добавил Шульгин. Отсюда все беды ОЗХО, которые подменяют международные правила собственными, отметил российский дипломат.

Напомним, инцидент с якобы химатакой в сирийской Думе, пригороде Дамаска, произошёл в апреле 2018 года. Запад обвинил власти Сирии в «бомбардировке» города боеприпасами, которые содержали хлор. Вскоре «Белые каски», которые созданы и финансируются западными спецслужбами, предъявила видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные сирийские граждане. Впоследствии выяснилось, что ролики являются постановочными. Российские военные сообщили, что ни эксперты, ни местные жители не зафиксировали применения химоружия. В конце апреля 2018 года Москва предоставила доказательства того, что химическая атака была фальшивкой. В январе этого года Россия представила доказательства инсценировки химатаки в сирийской Думе в Совете Безопасности ООН.