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Ирина Горбачева не смогла простить мужу измену

Ирина Горбачева не смогла простить мужу измену
Ирина Горбачева и Григорий Калинин были вместе около восьми лет. В какой-то момент отношения супругов зашли в тупик, и во многом это произошло из-за измены мужчины. Актриса смирилась с расставанием и начала новую жизнь.

31-летняя Ирина Горбачева не любит афишировать личную жизнь. Ее отношения с мужем, как и последующий развод, широко обсуждались в СМИ, но сама артистка редко давала комментарии по поводу происходящего. Оказалось, что брак звезды давно трещал по швам. 

«В какой-то момент магия просто проходит. Человек становится тебе безразличен, но ты не хочешь этого замечать. Инициатором расставания выступила я. Все началось с самого обычного разговора, а потом слово за слово все это вывалилось. В тот момент нам обоим стало очевидно, что нет смысла продолжать это все», — рассказала Горбачева.

И все же отсутствие любви — не единственная причина развода. За пару лет до окончательного расставания Горбачева узнала об измене Григория. Это произошло случайно: Ира просто прочитала переписку мужа в социальной сети. 


«Сработала моя интуиция. Я поняла, что нечто плохое происходит. После этого я ушла, но потом вернулась. Мне хотелось верить, что я простила измену, но это невозможно. Это все равно, что разбить чашку, но делать вид, что она до сих пор целая. Я всегда очень боялась измены. Постоянно говорила, что если он мне изменит, то я не прощу и уйду. И вот это случилось», — объяснила звезда.

Сейчас Горбачева и Калинин не общаются, о чем актриса очень жалеет. Все-таки бывших супругов связывает огромный отрезок времени, прожитого вместе. Однако звезда старается не оглядываться назад: сегодня у нее есть бойфренд, но эти отношения артистка афишировать не хочет.

Пока на первом плане у Горбачевой карьера. Актриса много снимается и часто играет на театральной сцене. Удивительно, но члены семьи Ирины не сразу приняли ее жизненный путь. Близкие отказывались посещать спектакли с участием дочери и не смотрели ее фильмы, из-за чего регулярно происходили конфликты.

«Не так давно я решила помириться с семьей. Просто сказала им, что хочу, чтобы мы были близки. Вывалила на них всю эту информацию. Сейчас ситуация налаживается», — призналась Ирина в интервью Юрию Дудю.

Конечно, популярность наложила определенный отпечаток на жизнь Горбачевой. Благодаря высоким гонорарам и рекламным контрактам актриса смогла купить квартиру в Москве и полностью обеспечить себя. Однако Ирина уверена, что она все еще является такой же скромной девушкой, которой была несколько лет назад.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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