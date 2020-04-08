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Ирина Шейк снялась в фотосессии журнала Interview

Ирина Шейк снялась в фотосессии журнала Interview

Звезды по всему миру призывают людей к самоизоляции из-за пандемии коронавируса, участвуют во флешмобах, снимают тематические видеоролики. Вот и 34-летняя Ирина Шейк не осталась в стороне о тенденции, решив использовать тег #StayAtHome в подписи к кадрам своей новой фотосессии для журнала Interview. Некоторыми из них она поделилась в инстаграме.

Фотограф Пьерр-Анге Карлотти запечатлел российскою фотомодель в почти что домашних интерьерах, а креативный директор издания Мэл Оттенберг помог ему создать атмосферу самоизоляции на съемках в Париже. Возможно, первоначальный замысел съемки был иным, но в свете последних событий результат заиграл новыми красками.

Когда ты супермодель, призыв оставаться дома звучит несколько иначе,— резюмировала команда Interview работу над обложкой свежего весеннего номера.


Ирина Шейк

Что касается самоизоляции и призывов дистанцироваться в повседневной жизни, то всего несколько дней назад Шейк нарушала режим этой самой изоляции в Нью-Йорке, где гуляла по улицам с 33-летним Вито Шнабелем. Слухи о романе модели и арт-дилера стали циркулировать в прессе в конце марта.






# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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