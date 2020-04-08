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Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой

Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота в ходе тактического учения в Арктике поднимутся в нижние слои стратосферы, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 на максимальной высоте отработают практические задачи лётного тактического учения, которое началось в отдельном смешанном авиаполку Северного флота на этой неделе", - сказал он.

По его словам, лётчики поднимутся в нижние слои стратосферы над Арктикой на высоту около 17 тысяч метров.


Су-24 и пять МиГ-31, которые отработают полёты как днем, так и ночью.
# Россия
По материалам: ria.ru

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