Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой

Алексей Вольцев

Истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота в ходе тактического учения в Арктике поднимутся в нижние слои стратосферы, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 на максимальной высоте отработают практические задачи лётного тактического учения, которое началось в отдельном смешанном авиаполку Северного флота на этой неделе", - сказал он.

По его словам, лётчики поднимутся в нижние слои стратосферы над Арктикой на высоту около 17 тысяч метров.

Су-24 и пять МиГ-31, которые отработают полёты как днем, так и ночью.