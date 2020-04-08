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Из Нью-Йорка в Москву отправился самолет с россиянами

Из Нью-Йорка в Москву отправился самолет с россиянами
Самолет с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву, следует из данных сервиса мониторинга движения самолетов flightradar24.com.

Россия в связи с ситуацией с коронавирусом с 4 апреля приостанавливала международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. В пятницу был отменен рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву.

Как сообщил ранее российский посол Анатолий Антонов, в США оставались порядка двух тысяч граждан России, планировавших вернуться на родину. Часть из них разместили в гостинице в Нью-Йорке, некоторых приютили соотечественники, кому-то пришлось вернуться в города в других штатах. В понедельник Москва возобновила вывоз россиян из-за рубежа.


Twitter посольства РФ в США ранее появилось приглашение тем, кто получил уведомление от "Аэрофлота" и/или посольства о возможности вылететь на родину, прибыть в аэропорт до 19.00 по местному времени.
# Россия
По материалам: ria.ru

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