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Из-за коронавируса Меган Маркл и принцу Гарри будет трудно обеспечивать свою безопасность в США

Из-за коронавируса Меган Маркл и принцу Гарри будет трудно обеспечивать свою безопасность в США

Начало независимой жизни 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри, которые официально больше не являются старшими членами британской королевской семьи, совпало с пандемией коронавируса, что создало паре дополнительные трудности. Журналист Омид Скуби, освещающий жизнь членов королевской семьи, считает, что паре нужно срочно начинать зарабатывать, чтобы обеспечивать свою безопасность, которая обойдется почти в пять миллионов долларов за год.


Принц Гарри и Меган Маркл

Из Канады герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном Арчи переехали в США, где наняли частных телохранителей, так как президент Дональд Трамп заранее отказался финансировать безопасность пары из кармана государства. По словам Скуби, у Гарри и Меган нет постоянного источника дохода, а пандемия сейчас мешает найти его, поэтому финансовые трудности семьи не исключены в будущем.

В течение нескольких последних лет они оба не зарабатывали себе на жизнь. Члены королевской семьи не получают зарплату, но при этом все их расходы покрывает государство. Ближайшие месяцы будут для Меган и Гарри тяжелыми. Никто не знает, когда ситуация в мире стабилизируется,

— сказал Омид Скуби.


По словам другого эксперта, Лейни Луи, их безопасность стоит недешево. Меган и Гарри нужна круглосуточная охрана, которая будет сопровождать их еще и в поездках. В Канаде семью внука Елизаветы II охраняли восемь британских офицеров, что стоило британским налогоплательщикам 8 миллионов фунтов стерлингов. Конная полиция Канады тоже несла ответственность за безопасное пребывание пары на острове Ванкувер.

Сейчас основную надежду пара возлагает на собственный благотворительный фонд, который пока еще не заработал, но его название Меган и Гарри уже объявили. Временную поддержку герцогу и герцогине выделит из своих личных средств 71-летний принц Чарльз, который соласился в течение года оплачивать расходы семьи сына, но эта помощь не покроет расходы на безопасность.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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