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Израиль приостановил передачу обещанного России подворья в Иерусалиме

Израиль приостановил передачу обещанного России подворья в ИерусалимеФото: Wikipedia

Израиль приостановил передачу обещанного России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщает The Marker.

Сообщается, что суд Иерусалима издал временный запрет на передачу России прав на Александровское подворье из-за рассматриваемого иска против этого. Его подало Православное общество Святой Земли, которое имеет регистрацию в немецком Мюнхене, ответчиками выступают Россия, Израиль и инспектор регистрации недвижимости.

Известно, что Православное общество Святой Земли считает себя преемником дореволюционного Императорского православного палестинского общества. С их точки зрения, Израиль не может передавать права на подворье кому-либо, так как в 1991 году суды Израиля и США признали законным владельцем именно это православное общество.

Представители посольства России в Израиле заявили РИА Новости, что Москва примет все необходимые меры для защиты своих имущественных интересов, включая Александровское подворье. Министр экологии Израиля Зеев Элькин предположил, что оно может быть передано России через два месяца.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от храма Гроба Господня. Конфликт вокруг этого объекта начался после революции 1917 года. Право владеть подворьем, в частности, оспаривали Императорское православное палестинское общество и Русское православное общество Святой Земли. В 2015 году Россия обратилась к израильским властям с просьбой юридически оформить права Москвы на подворье, однако заявка так и не была рассмотрена.

Неофициальные источники в Израиле сообщали, что Москва добивалась обмена приговоренной к семи с половиной годам тюрьмы за хранение наркотиков Наамы Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, однако в ноябре израильская сторона экстрадировала его в США. Впоследствии израильский портал Maariv написал, что взамен на помилование девушки Россия получит Александровское подворье в Иерусалиме. Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку 29 января.

В октябре прошлого года 25-летняя Иссахар была приговорена судом в Подмосковье к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Она летела из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве и была задержана в транзитной зоне Шереметьево после того, как в ее багаже, к которому у Иссахар не было доступа, нашли 9,6 грамма гашиша.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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