Яна Рудковская, Ольга Слуцкер и другие поговорили со Светланой Бондарчук о дискриминации "девушек, которым чуть больше 40"

Вадим Карасев

Свой новый выпуск YouTube-шоу "Света вокруг света", съемки которого состоялись еще до режима самоизоляции, 51-летняя Светлана Бондарчук посвятила, по ее мнению, "самой хайповой, но со знаком минус" теме — возрасту и дискриминации женщин старше 40 лет. Эта тема в светской тусовке стала особенно актуальна после того, как в конце прошлого года Ксения Собчак в своем инстаграме осудила женщин за 40, которые публикуют в соцсетях откровенные снимки.





Девушки, которым чуть больше 40, стали абсолютно жертвами каких-то злых упырей. Это тренд страны. Если вы забьете Светлана Бондарчук, то любая статья начинается с возраста,

— говорит она.





Светлана Бондарчук

И несмотря на то что свой возраст Бондарчук не скрывает, такую "журналистику" она не понимает. Обсудить актуальную тему эйджизма, а также то, почему среди хейтеров часто оказываются сами женщины, Бондарчук пригласила многих знаменитостей, среди которых были Алена Ахмадуллина, Айдан Салахова, Ольга Слуцкер, Яна Рудковская и другие.

Так, по мнению Ахмадуллиной, проблема эйджизма уходит корнями в культуру нашей страны.

У нас очень угрюмая, унылая страна. Недавно я читала исследование, в котором говорят, что это связано с тем, что ребенка забирали в роддоме от матери, и он где-то какое-то количество времени находился отдельно, и это создавало очень большую травму. Взрослые сравнивают себя, и это вызывает у них возмущение, уныние, расстройство. Я думаю, что эта травма была как-то сформирована культурой нашей страны,

— полагает она.





Алена Ахмадуллина

До тех пор, пока сама женщина, каждая женщина, не станет себя ценить и гордиться тем, кто она есть, понимать, что она может за себя постоять, до тех пор, пока женщина не начнет себе эти вопросы задавать, над собой работать, ее будет раздражать любая — в купальнике она будет, в шубе, с мужем и прекрасным Сашенькой Гном Гномычем, — к чему-то придерутся всегда. Но это связано, на мой взгляд, с незрелостью. Мы немножко отстаем в России от мейнстрима. Мы должны обратить на себя внимание. Притом что русские женщины фантастически талантливые женщины,

— считает 55-летняя Слуцкер.

Ирина Хакамада считает, что эйджизм в России связан с тем, что отношения между мужчинами и женщинами остались в "архаичной мужской конструкции".

Эти отношения отличаются тем, что власть зиждется на нескольких слонах, в том числе на том, что женщина должна рожать и сидеть дома,

— говорит она.





Ирина Хакамада

Причин, по которым женщины хейтят других в сети, она считает всего три.

Первая причина — это бабья зависть. Она всегда черная, мерзкая, остановить это невозможно. Вторая заключается в том, что это чисто женская черта: если женщина не развита и не занимается самореализацией, а вбила себе в голову вот эту модель, что семья, дом, и я вот это все держу, то она считает, что все, кто разводится, женится, имеет какие-то приключения, это все шлюхи, и таким образом она защищает свою позицию. Ну и третье — женщины вообще предрасположены к хозяйству и к порядку. Хозяйство и порядок — это ценности социума, это не ценности свободного полета личности, и поэтому если она все утрамбовала, то к 35 годам она медленно уходит не в развитие, а в удержание. Но в современном мире, если ты пытаешься это удержать, то ты становишься неинтересным, и, удерживая, она становится дико скучной, такой теткой,

— полагает Хакамада.

45-летняя Яна Рудковская вспомнила, как с дискриминацией по возрасту столкнулась сама впервые несколько лет назад.

Во всем мире эйджизм приравнивается к расизму. Я почувствовала это где-то два года назад, когда мне начали писать: да что ты бабка, надела купальник, ты кто вообще, да ты посмотри, надень юбку длиннее,

— вспомнила Рудковская.





Светлана Бондарчук и Яна Рудковская

При этом, по ее словам, подобные комментарии ей оставляют соотечественники, в то время как иностранцы никогда не пишут ничего подобного.

Я всегда удивляюсь, для чего эти люди в принципе появляются в моей жизни. Отвечать им, спорить с ними? Мне кажется, это очень глупо. Я таких людей, которые искренне негативные комментарии пишут в адрес моего ребенка, меня и моего мужа, я их блокирую. Но когда попадается явный эджизм, явная ненависть, вот это "ты бабка, ты старуха"... Сорри, какая я бабка, какая я старуха? Я вешу, извините меня, 52 килограмма при росте 168 сантиметров.Я в 45 лет счастливый человек. У меня есть три сына. Когда я с ними выхожу, все в шоке, что это мои дети. У меня есть прекрасный муж, да, мой первый муж был старше на 19 лет, а этот на семь лет младше. Я не ощущаю возраста. Я никогда не ощущала его ни с бывшим супругом, потому что я старалась жить его жизнью, ни с молодым супругом, потому что я тоже полностью отдаюсь ему. Я считаю, что я живу ради своих проектов, ради своей истории, и мне вообще плевать, сколько мне лет. Я могу позволить себе в своем возрасте все,

— продолжает она.

Яна Рудковская призналась, что пока не пользуется ни специальными фильтрами, ни ботоксом, не делает подтяжку.

Когда я захочу это сделать, я открыто об этом расскажу,

— говорит она.





По мнению Оли Слуцкер, люди, которые пишут подобные комментарии, страдают от собственных комплексов или упущенных возможностей.

Сердятся прежде всего на себя,

— считает она.

При этом инстаграм Бондарчук Ольга назвала "легковесным" и "красочным".

Ты не показываешь то, что есть твоя жизнь на самом деле. Твой инстаграм несет в себе праздность, но в хорошем смысле слова. Вот ты с Сережей, который тебя любит, обнимает и целует, вот вы путешествуете, вот ты пьешь шампанское, вот ты на великолепном светском рауте. Бесконечно тебя уважаю. Твоя жизнь гораздо более существенная и то, что ты делаешь и сделала с точки зрения благотворительности... Сколько денег ты собрала в Action за девять лет, ты знаешь? Ты, просто придумав формат и сделав его интересным для творческих людей, для больших режиссеров, для больших актеров, договорилась с "Кинотавром", и это стало частью нашего лучшего фестиваля в стране — это сделала ты. Где это видят твои подписчики? Нигде. Ты это вообще не показываешь. Есть что показать и что продемонстрировать, поэтому, может быть, людей раздражает эта праздность,

— недоумевает Слуцкер.





Светлана Бондарчук и Ольга Слуцкер

В заключение Ольга призвала не зацикливаться на молодости и начинать все сначала в любом возрасте, если раньше это сделать не получалось.

Молодость — это не единственная наша валюта. Нам так повезло, мы живем во время, когда возраст не является замкОм. Не надо клеймить людей только потому, что они такого-то или такого-то возраста. Это так примитивно, так глупо, это такая роспись в собственном бессилии и бессмысленности,— заключила она.



